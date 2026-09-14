Dangote Petroleum Refinery a lancé son introduction en bourse le 14 septembre, marquant le début d'une vente d'actions qui pourrait permettre de lever 2 150 milliards de nairas, soit environ 1,6 milliard de dollars, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse d'Afrique. La société propose 4,1 milliards d'actions au prix unitaire de 525 nairas. L'offre prendra fin le 13 octobre, et la cotation à la Bourse du Nigeria devrait débuter en novembre.

La raffinerie cible aussi bien les investisseurs particuliers que les institutionnels. Les investisseurs peuvent souscrire à partir de 10 actions, pour un montant de ₦5 250. Si la demande dépasse l'offre de base, Dangote pourra recourir à une option « greenshoe » qui permettrait de porter le montant des recettes à environ 2,1 milliards de dollars. Cette offre valorise la raffinerie à environ 47 milliards de dollars.

Située près de Lagos, l'usine traite 700 000 barils de brut par jour et fournit une grande partie de l'essence produite localement au Nigeria. Elle exporte également du diesel et du kérosène vers les marchés africains et européens. La raffinerie a tiré profit des perturbations de l'approvisionnement en carburant liées au conflit avec l'Iran, qui ont entraîné une hausse des marges de raffinage et de la demande envers des fournisseurs alternatifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dangote prévoit d'investir 14,3 milliards de dollars pour doubler sa capacité de production et atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici 2029. La raffinerie a enregistré un bénéfice après impôts de 1,82 milliard de dollars au premier semestre 2026, pour un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars, renversant ainsi la tendance après une perte de 476 millions de dollars en 2025. Cette introduction en bourse fait suite à un placement privé de 2,5 milliards de dollars réalisé en juillet, qui a été sursouscrit 3,7 fois.

Certains investisseurs se demandent si le prix d'offre reflète déjà en grande partie les projets de croissance de la raffinerie. Des retards ou des coûts plus élevés liés à l'extension pourraient affecter les rendements futurs. Dangote s'attend toutefois à ce que la demande des particuliers soutienne l'offre, alors que la société ouvre l'accès à la propriété d'un actif construit pour un coût d'environ 20 milliards de dollars.

Investisseur étranger ? Pas de BVN. Pas de compte bancaire nigérian.

Vous pouvez investir dans l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote via Daba. Cliquez ici pour soumettre votre demande → dabafinance.com/register

Points clés à retenir

Cette introduction en bourse offre aux investisseurs une première occasion d'attribuer un cours public à la raffinerie Dangote, et le principal débat portera sur la capacité de ses bénéfices à justifier une valorisation d'environ 47 milliards de dollars. L'entreprise fait son entrée en bourse avec plusieurs atouts : elle traite 700 000 barils par jour, est devenue un fournisseur du Nigeria et des marchés d'exportation, et a enregistré un bénéfice de 1,82 milliard de dollars au premier semestre.

Mais cette valorisation suppose également que la raffinerie puisse maintenir ses marges et mener à bien un projet d'extension de 14,3 milliards de dollars qui doublerait sa capacité d'ici 2029. L'offre elle-même ne représente qu'une petite partie du capital total de la société, ce qui signifie qu'Aliko Dangote conservera le contrôle après l'introduction en bourse.

Pour le marché des capitaux nigérian, cette opération constitue également un test permettant de déterminer le volume de capitaux que les investisseurs locaux sont capables d'absorber en une seule transaction. Une levée de fonds de 2 150 milliards de nairas pourrait détourner des liquidités des actions existantes pendant la période de souscription, tandis qu'une introduction en bourse réussie ajouterait l'une des plus grandes entreprises d'Afrique à la NGX.

Les rendements futurs de la raffinerie dépendront de l'approvisionnement en pétrole brut, des prix mondiaux des carburants, des coûts d'exploitation, de l'endettement et de la mise en oeuvre du projet d'expansion. L'introduction en bourse permet aux investisseurs d'accéder à l'entreprise, mais son ampleur n'élimine pas ces risques.