Cote d'Ivoire: Education/Rentrée scolaire 2026-2027 - Les cours ont effectivement repris à Abidjan

Les élèves ont retrouvé le chemin des classes, ce lundi 14 septembre 2026, à l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027. Une tournée effectuée dans plusieurs établissements d'Abidjan a permis de constater l'effectivité de la reprise des cours et la présence des enseignants et des apprenants.

Du Collège moderne de l'Autoroute au Lycée moderne de Treichville, en passant par le Lycée Technique d'Abidjan et le Groupe scolaire Cocody Sud, les cours ont démarré dans les établissements visités. Dans les salles de classe comme dans les cours d'école, élèves et enseignants ont renoué avec le rythme de l'année scolaire.

8,8 millions d'élèves attendus

Cette nouvelle année scolaire devrait accueillir quelque 8,8 millions d'élèves à travers le pays. Le primaire compte une prévision de 5,3 millions d'apprenants, contre 3,5 millions pour le secondaire.

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Au-delà de la reprise effective des cours, la tournée a permis de relever les efforts engagés pour améliorer les conditions d'apprentissage. Certains établissements visités ont fait l'objet de travaux de réhabilitation. Des salles de classe ont également été équipées de climatiseurs afin d'offrir un environnement plus favorable aux élèves et aux enseignants.

Ces améliorations répondent à l'un des principaux enjeux de la rentrée : permettre aux apprenants de travailler dans de meilleures conditions et aux enseignants d'exercer leur mission dans un cadre adapté.

Discipline et civisme

À l'occasion de cette rentrée, les élèves ont été invités à adopter un comportement responsable. Discipline, civisme et respect des règles de vie scolaire ont été présentés comme des conditions essentielles à la réussite de l'année académique.

Les apprenants ont également été appelés à préserver leur environnement et à prendre soin des infrastructures mises à leur disposition.

Après les vacances, l'heure est donc désormais au travail. Pour les millions d'élèves attendus dans les établissements scolaires du pays, cette nouvelle année doit être placée sous le signe de l'assiduité, de la discipline et de la recherche de meilleurs résultats.