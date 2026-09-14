Cote d'Ivoire: Don de sang à Abobo - 98 poches collectées lors d'une journée de solidarité

À l'initiative de l'Ong Béré Secours et du Grin d'Anador, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine (Cnts), une opération de collecte de sang s'est déroulée le dimanche 13 septembre 2026, à Abobo. L'activité a permis de collecter 98 poches de sang et de sensibiliser les populations à l'importance du don volontaire.

C'est l'esplanade de la mosquée Sidiki Bayo, située non loin de la Polyclinique d'Abobo, qui a servi de cadre à cette journée de don de sang placée sous le thème : « Donner son sang, c'est sauver des vies ». L'initiative visait à contribuer au renforcement des stocks sanguins et à promouvoir la culture du don volontaire auprès des populations.

Face à la baisse saisonnière des réserves de sang observée à certaines périodes de l'année, les organisateurs ont mobilisé bénévoles, leaders communautaires et habitants autour de cette action à forte portée sociale. Cette mobilisation a porté ses fruits avec la collecte de 98 poches de sang, un résultat salué par l'ensemble des partenaires.

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La campagne, selon Hamed Dosso, président de Béré Secours, s'est déroulée dans des conditions jugées satisfaisantes. De l'accueil des donneurs aux entretiens médicaux préalables, en passant par les prélèvements et la collation offerte après le don, toutes les étapes ont été menées de manière fluide et organisée. Aucun incident médical majeur n'a été enregistré, témoignant de la bonne coordination entre les équipes du Cnts, les bénévoles et les organisateurs.

Prenant la parole au cours de la journée, Koné Amidou, représentant du Grin d'Anador, a exhorté la population à faire du don de sang un réflexe citoyen. Il a encouragé chacun à participer régulièrement à ce geste de solidarité qui permet de sauver de nombreuses vies.

Pour sa part, Hamed Dosso, président de l'Ong Béré Secours, s'est félicité de la réussite de l'opération. Il a souligné la volonté de son organisation de répondre à l'appel du Cnts et de contribuer, aux côtés du Grin d'Anador, aux efforts visant à soutenir le système de santé et les patients ayant besoin de transfusions sanguines.

Représentant le Centre national de transfusion sanguine, Gnanzan Bi Serge a adressé ses remerciements aux organisateurs, à la communauté locale et à l'ensemble des donneurs pour leur mobilisation. Il a salué leur engagement en faveur de cette cause vitale pour de nombreux malades et victimes d'urgences médicales.

Au-delà de la collecte, cette journée a également été l'occasion de sensibiliser les participants aux avantages associés au don de sang. Les intervenants ont notamment rappelé que les donneurs bénéficient d'un bilan médical gratuit dans le cadre du protocole de collecte, comprenant le dépistage de certaines infections telles que le Vih, les hépatites B et C ainsi que la syphilis. Ils ont également souligné que les donneurs réguliers peuvent, conformément aux dispositions en vigueur, bénéficier de facilités en cas de besoin de produits sanguins.

Les organisateurs ont enfin exprimé leur gratitude envers les donateurs, la mosquée Sidiki Bayo pour son accueil, le Cnts pour son accompagnement technique, ainsi que les équipes médicales et les bénévoles ayant contribué à la réussite de cette action.

Avec 98 poches de sang collectées, cette journée de solidarité confirme la capacité des populations à se mobiliser autour d'une cause d'intérêt général. Les initiateurs de l'opération espèrent désormais pérenniser cette dynamique afin de favoriser l'autosuffisance en produits sanguins et de sauver davantage de vies.