Egypte: Abwaab rachète la société égyptienne Eduact - Sa deuxième acquisition de 2026

La société jordanienne Abwaab, spécialisée dans les technologies éducatives, a racheté la start-up égyptienne Eduact pour un montant non divulgué, ajoutant ainsi à sa plateforme des logiciels destinés aux enseignants et aux centres de formation.

Il s'agit de la deuxième acquisition d'Abwaab en 2026, qui permet à l'entreprise de s'étendre au-delà de son coeur de métier, à savoir l'apprentissage numérique destiné aux élèves.

Eduact a été fondée en Égypte en 2020 par Adham Hamed et Ali Hisham. Son logiciel permet aux enseignants indépendants et aux centres de formation de gérer les cours vidéo, les notations, les paiements et d'autres processus opérationnels, tant pour les cours en ligne que pour les cours en présentiel. Abwaab prévoit d'intégrer cette technologie à ses produits existants et de la déployer en Égypte ainsi que sur d'autres marchés.

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Abwaab a été fondée en Jordanie en 2019 par Hamdi Tabbaa, Sabri Hakim et Hussein AlSarabi. L'entreprise propose des cours basés sur les programmes scolaires, des évaluations et des outils d'apprentissage, et est présente sur six marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Cette acquisition lui offre un nouveau moyen d'atteindre les élèves par l'intermédiaire d'enseignants et de centres éducatifs disposant déjà d'une clientèle établie.

Cette transaction fait suite à l'acquisition, en janvier, par Abwaab de la start-up égyptienne Apex Education, qui accompagne les étudiants souhaitant postuler dans des universités internationales. Cette opération avait permis à Abwaab de s'étendre au domaine des admissions et de l'orientation universitaires, tandis qu'Eduact apporte des logiciels utilisés par les enseignants pour gérer leurs activités et leurs cours.

Abwaab a déclaré que sa stratégie consistait à enrichir son offre de produits par le biais d'acquisitions et de partenariats plutôt que de développer chaque service en interne. Les fondateurs d'Eduact ont passé plusieurs années à tisser des liens avec des enseignants et des centres en Égypte, offrant ainsi à Abwaab un réseau local qu'elle peut associer à son contenu, à sa technologie et à son réseau de distribution régional.

Points clés à retenir

L'accord conclu avec Eduact montre comment Abwaab évolue d'une simple application d'apprentissage pour élèves vers une plateforme éducative plus large. À l'origine, son activité visait principalement à aider les élèves à étudier les programmes scolaires et à se préparer aux examens. Apex a ajouté les admissions à l'université, tandis qu'Eduact apporte les logiciels utilisés par les enseignants et les centres de formation pour dispenser des cours, encaisser les paiements et gérer les contenus. Cela crée trois points de contact sur le marché de l'éducation : les élèves, les enseignants et les établissements.

L'Égypte revêt également une importance particulière, car les cours particuliers et les centres de formation jouent un rôle majeur dans la préparation des élèves aux examens, ce qui permet à Eduact d'accéder à des utilisateurs qui ne commencent pas nécessairement leur parcours d'apprentissage via une application éducative.

L'acquisition d'une plateforme existante peut aider Abwaab à atteindre ces utilisateurs plus rapidement que s'il devait créer le produit et le réseau d'enseignants à partir de zéro. Le défi résidera dans l'intégration. Abwaab doit combiner le logiciel d'Eduact avec ses propres systèmes sans perturber les enseignants et les centres qui l'utilisent déjà. Si cela fonctionne, l'entreprise pourra tirer parti de sa présence sur six marchés pour étendre la portée d'Eduact au-delà de l'Égypte.

Cette deuxième acquisition en moins d'un an suggère également qu'Abwaab considère la consolidation comme un élément de son plan de croissance, alors que les entreprises de technologies éducatives de la région MENA se livrent une concurrence acharnée pour les utilisateurs, la distribution et les revenus récurrents.