Egypte: Zeal lève 10 millions de dollars pour étendre son réseau de terminaux de paiement

La société de paiement Zeal, fondée en Égypte, a levé 10 millions de dollars afin de déployer son logiciel sur les terminaux de paiement de plusieurs marchés, portant ainsi le montant total de ses levées de fonds à 14 millions de dollars. La société n'a pas divulgué l'identité des investisseurs ayant participé à ce tour de table. Zeal prévoit d'utiliser ces fonds pour mettre en oeuvre des contrats portant sur plus de 4 millions de terminaux de paiement au cours des 24 prochains mois.

Fondée en 2019 par Omar Ebeid et Belal Mohamed, Zeal développe des logiciels qui relient les terminaux de paiement aux programmes de fidélité et aux données clients. Sa technologie permet aux commerçants d'identifier leurs clients en caisse, d'attribuer des points ou des tampons, de collecter des numéros de téléphone et de connecter les systèmes de fidélité existants sans avoir à remplacer le matériel de paiement.

Zeal distribue ses logiciels par l'intermédiaire d'acquéreurs de paiement et d'autres sociétés de paiement, plutôt que de vendre ses terminaux individuellement aux commerçants. L'entreprise a conclu des partenariats au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ce nouveau financement servira à ajouter des terminaux, à approfondir les intégrations et à développer des outils d'analyse destinés aux commerçants et aux prestataires de paiement.

L'entreprise fournit également des outils permettant de suivre l'évolution des volumes de transactions, l'activité des terminaux, les refus de paiement et les commerçants inactifs. Zeal affirme que cela donne aux prestataires de paiement davantage d'informations sur les entreprises utilisant leurs réseaux, tout en fournissant aux détaillants des données sur l'activité des clients, qui sont courantes dans le commerce en ligne mais plus difficiles à collecter dans les magasins physiques.

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Zeal a levé 4 millions de dollars en 2024 lors d'un tour de table mené par Raed Ventures et Cur8 Capital, aux côtés d'autres investisseurs. Parmi ses investisseurs historiques figure également Pinnacle Capital. Ce dernier financement réoriente les priorités de l'entreprise vers la mise en oeuvre, alors qu'elle cherche à transformer les accords signés portant sur des millions de terminaux en déploiements effectifs sur plusieurs systèmes de paiement et dans plusieurs pays.

Points clés à retenir

L'opportunité de Zeal réside dans l'utilisation de l'infrastructure dont disposent déjà les commerçants, plutôt que de leur demander d'installer un appareil supplémentaire. Les terminaux de paiement traitent d'importants volumes d'achats, mais fournissent souvent peu d'informations aux détaillants sur l'identité des acheteurs ou sur leur fidélité.

Zeal cherche à associer cette transaction à un programme de fidélité et à l'identification du client au moment du paiement. Son modèle de distribution joue également un rôle important. En collaborant avec des acquéreurs de paiement, Zeal peut toucher des milliers de commerçants grâce à une seule intégration, au lieu de devoir vendre sa solution à chaque détaillant individuellement.

Cela explique comment l'entreprise a constitué un portefeuille de plus de 4 millions de terminaux, alors qu'elle n'a levé que 14 millions de dollars à ce jour. Le principal défi consiste à convertir ce portefeuille en terminaux actifs. Les systèmes de paiement varient selon le matériel, le système d'exploitation, l'acquéreur et le pays, ce qui signifie que chaque déploiement nécessite un travail d'intégration et une assistance technique.

Les 24 prochains mois montreront donc si Zeal est capable de transformer ses contrats en revenus récurrents à grande échelle. En cas de succès, l'entreprise pourrait occuper une position intermédiaire entre le traitement des paiements et les logiciels destinés aux commerçants, permettant ainsi aux acquéreurs de proposer des services allant au-delà de la simple acceptation des paiements, tout en offrant aux détaillants physiques certains des outils d'analyse des données clients déjà utilisés par les entreprises en ligne.