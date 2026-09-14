Egypte: L'école de programmation égyptienne 3C lève 3 millions de dollars pour son expansion en Arabie saoudite

L'école de programmation 3C Coding School, basée en Égypte, a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un financement d'amorçage afin de s'implanter en Arabie saoudite et de développer une plateforme d'apprentissage basée sur l'intelligence artificielle.

Il s'agit de son premier tour de table institutionnel après plus de 10 ans d'activité. MRG Economic Group, dirigé par l'homme d'affaires égyptien Mahmoud Ramadan, a mené cet investissement en capital, avec la participation de l'investisseur Amr Saad et d'un groupe d'investisseurs providentiels.

Fondée en 2015 par les ingénieurs Hossam Hosny et Ahmed Khallaf, 3C propose des formations en programmation et en technologies aux enfants et aux jeunes. L'entreprise affirme avoir formé plus de 120 000 élèves et enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 230 %. Ses formations couvrent le développement web et mobile, la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le développement de jeux vidéo et la cybersécurité.

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L'entreprise prévoit d'utiliser une partie de ce financement pour s'implanter en Arabie saoudite, où elle collaborera avec des partenaires locaux afin d'élargir sa base d'élèves. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à s'étendre au-delà de l'Égypte et à développer une activité capable de répondre aux besoins des élèves de tout le Moyen-Orient.

3C investira également dans une plateforme basée sur l'IA, conçue pour suivre les progrès des étudiants et adapter le contenu des cours en fonction de leur rythme et de leurs avancées. Ce système fournira également aux formateurs des informations sur les performances des étudiants. L'entreprise privilégie les cours axés sur des projets plutôt que de se concentrer uniquement sur la syntaxe de programmation.

Ce tour de table intervient alors que les entreprises de technologies éducatives de toute la région se tournent vers l'Arabie saoudite pour assurer leur croissance. Les dépenses publiques consacrées aux compétences numériques, à l'éducation et à la technologie ont fait de ce pays une cible de choix pour les entreprises égyptiennes, jordaniennes et issues d'autres marchés du Moyen-Orient. Pour 3C, la prochaine étape consistera à transformer la croissance de son effectif d'étudiants et de son chiffre d'affaires en un modèle susceptible de fonctionner dans plus d'un pays.

Points clés à retenir

Ce tour de table de 3 millions de dollars permet à 3C de disposer des capitaux nécessaires pour vérifier si une entreprise d'enseignement du codage créée en Égypte peut se développer sur un marché régional plus vaste. L'Arabie saoudite devient une cible d'expansion courante pour les start-ups du Moyen-Orient en raison de sa population, des dépenses des ménages et de l'importance accordée par le gouvernement aux compétences technologiques.

Pour 3C, l'opportunité ne réside pas seulement dans la vente d'un plus grand nombre de formations, mais aussi dans l'utilisation de sa plateforme d'IA pour accompagner davantage d'étudiants sans augmenter les coûts pédagogiques au même rythme. L'entreprise compte déjà plus de 120 000 apprenants, ce qui lui confère des données et une expérience précieuses pour affiner la conception de ses formations et le suivi des étudiants.

Le défi réside dans le fait que l'éducation ne se développe pas de la même manière que les logiciels seuls. Les programmes scolaires, la tarification, la disponibilité des enseignants, la langue, les calendriers scolaires et les attentes des parents peuvent varier d'un marché à l'autre. Les partenariats locaux auront donc autant d'importance que la technologie.

Le montant de ce financement est également modeste par rapport aux levées de fonds menées à des stades plus avancés dans le secteur des technologies éducatives, ce qui met la pression sur 3C pour démontrer que son expansion peut générer des revenus avant qu'elle n'ait besoin de capitaux supplémentaires. Si l'Arabie saoudite s'avère être un succès, l'entreprise pourrait utiliser le même modèle pour pénétrer d'autres marchés du Golfe. Ce tour de table marque donc un tournant : il ne s'agit plus seulement de développer une activité éducative locale, mais de vérifier si 3C peut devenir une plateforme régionale.