Egypte: La start-up de commerce électronique Breadfast lance un service de livraison de repas

La plateforme commerciale égyptienne Breadfast a lancé un service de livraison de repas via « Breadfast Food », élargissant ainsi son offre au-delà des produits d'épicerie, de boulangerie, de café et de pharmacie. Ce lancement fait suite à une phase bêta et permet aux clients de passer commande auprès de restaurants sélectionnés via la même application Breadfast.

Breadfast Food s'appuiera sur la technologie, la logistique et le réseau de livraison existants de l'entreprise. Les clients peuvent ainsi consulter les menus des restaurants, les offres du jour et les réductions sans avoir à changer de plateforme. Breadfast prévoit d'augmenter le nombre de restaurants partenaires et de proposer ce service dans davantage de gouvernorats égyptiens.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Breadfast visant à créer une application unique dédiée aux dépenses quotidiennes des ménages. Fondée en 2017 par Mostafa Amin, Muhammad Habib et Abdallah Nofal, l'entreprise a débuté par la livraison de pain avant de se diversifier dans l'épicerie, les produits de marque propre, le café, les produits pharmaceutiques et les services financiers via Breadfast Pay.

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En février 2026, Breadfast a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de pré-série C auprès d'investisseurs tels que SBI Investment, l'IFC, la BERD, Novastar Ventures, l'AAIC, Olayan Financing Company, Y Combinator et 4DX Ventures. Ces fonds ont été affectés à l'expansion en Égypte, aux infrastructures de la chaîne d'approvisionnement et au développement de nouveaux secteurs d'activité.

La livraison de repas en restaurant ajoute une source supplémentaire de commandes à la même base de clients et au même système de livraison. Breadfast a indiqué que ce service permettrait également aux restaurants de toucher davantage d'utilisateurs et qu'il pourrait créer des centaines de nouveaux emplois de livreurs à mesure de son expansion. L'entreprise utilise l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses opérations pour prévoir la demande, gérer les stocks et optimiser les itinéraires de livraison.

Points clés à retenir

Avec Breadfast Food, l'entreprise se rapproche d'un modèle de « super-application » axé sur les dépenses régulières des consommateurs, plutôt que sur un simple service de livraison de courses. Le marché de la livraison de repas est très concurrentiel, mais Breadfast y fait son entrée avec des atouts qu'elle a déjà mis en place : une clientèle, des livreurs, des systèmes de gestion des commandes, des solutions de paiement et une application déjà utilisée pour d'autres achats.

Cela permet de réduire le coût lié à l'ajout d'un nouveau service si les utilisateurs existants commandent des repas sans que Breadfast ait à les acquérir à nouveau. Cette stratégie augmente également le nombre de fois où un client peut utiliser l'application au cours d'une semaine, ce qui peut améliorer la densité des commandes et rendre l'infrastructure de livraison plus productive. Breadfast s'engage dans cette voie depuis plusieurs années.

L'entreprise a ajouté à son offre des produits pharmaceutiques, des produits de marque propre et Breadfast Pay avant de lever 50 millions de dollars en février pour développer sa plateforme de chaîne d'approvisionnement grand public. Le défi réside dans le fait que la livraison de repas en restaurant obéit à des logiques économiques différentes de celles de la distribution alimentaire.

Breadfast ne contrôle pas les stocks des restaurants de la même manière qu'il gère les produits issus de sa propre chaîne d'approvisionnement, et l'entreprise doit rivaliser avec des plateformes de livraison de repas bien établies pour attirer les restaurants, les livreurs et les clients. Le prochain défi consistera à déterminer si Breadfast Food génère des commandes rentables ou si elle se contente d'augmenter le volume.