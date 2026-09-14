Cote d'Ivoire: Poro - Plus de 111 millions FCFA pour former 200 jeunes aux métiers de l'artisanat

Le Conseil régional du Poro et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire (CNMCI) veulent donner une nouvelle chance à 200 jeunes de la région. Les deux structures ont lancé, le samedi 12 septembre 2026 à Korhogo, un projet pilote de formation aux métiers de l'artisanat, d'un coût de 111 millions de FCFA.

Le programme, entièrement financé par la CNMCI, s'étendra sur 24 mois. Il permettra aux bénéficiaires de se former notamment à la maçonnerie, la plomberie, la coiffure, la couture, l'électricité, la mécanique et le tissage.

L'objectif est de renforcer leurs compétences et de faciliter leur insertion professionnelle. Mais les initiateurs veulent surtout éviter que la formation s'arrête à l'acquisition de connaissances. L'accompagnement à l'installation et à la création d'activités génératrices de revenus constitue ainsi un volet important du projet.

De la formation à l'installation

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Président du Conseil régional du Poro, Fidèle Gboroton Sarassoro a salué ce partenariat avec la CNMCI. Il a annoncé la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation du programme, avec l'implication des élus et des cadres de la région.

Pour l'Honorable Bamba Kassoum, président de la CNMCI, l'enjeu est de faire de l'artisanat un véritable levier de création d'emplois. Il a insisté sur la nécessité de former les jeunes, de renforcer les capacités des artisans, mais aussi de les accompagner dans leur installation.

Le président de la CNMCI souhaite que l'évaluation de cette expérience pilote soit concluante afin qu'elle puisse bénéficier à un plus grand nombre de jeunes dans la région du Poro.

La certification comme passeport

Au-delà de la formation, les deux parties accordent une place importante à la certification professionnelle. Celle-ci doit permettre aux artisans de mieux faire valoir leurs compétences et d'accéder plus facilement aux marchés, aux chantiers et aux opportunités offertes par les collectivités territoriales et les partenaires au développement.

À travers ce projet, le Conseil régional du Poro et la CNMCI entendent donc agir sur plusieurs maillons de la chaîne : formation, qualification, accompagnement et installation.

Pour les 200 bénéficiaires, le véritable enjeu sera désormais de transformer ces 24 mois d'apprentissage en une activité professionnelle durable. Pour les promoteurs du projet, sa réussite pourrait ouvrir la voie à son extension à d'autres jeunes de la région et servir de modèle pour de nouvelles initiatives en faveur de l'emploi et de l'autonomisation.