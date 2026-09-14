Ile Maurice: Un jeune grièvement poignardé

Un jeune de 20 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche aux premières heures du dimanche 13 septembre sur le parking d'une boîte de nuit, sur la route côtière à Grand-Baie. Il a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo vers 4 h 20 et admis à l'unité des soins intensifs, ayant notamment le foie perforé. Il a subi une intervention chirurgicale et son état de santé est jugé sérieux.

Il aurait été conduit à l'hôpital par cinq hommes. Toutefois, les vérifications effectuées auprès du service des urgences et du poste de police de l'hôpital n'ont pas permis d'obtenir des renseignements susceptibles de les identifier. Les enquêteurs se sont également rendus sur le parking et ont interrogé plusieurs personnes qui auraient pu avoir été témoins des faits. Aucune information concrète permettant de faire avancer l'enquête n'a toutefois été obtenue à ce stade.

La victime, qui se trouvait sous médication, a pu être brièvement interrogée. Elle a toutefois indiqué ne pas se souvenir précisément des circonstances de l'agression, affirmant qu'elle avait consommé de l'alcool. Elle a également déclaré ne pas connaître l'identité de son agresseur. Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à des vérifications à partir des images de vidéosurveillance de Safe City couvrant les abords de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Ces recherches n'ont, pour l'heure, donné aucun résultat exploitable.

Une enquête est en cours afin d'essayer de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette agression et d'identifier l'auteur du coup de couteau ainsi que les personnes ayant transporté la victime à l'hôpital.

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