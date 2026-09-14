Ile Maurice: L'UTM ouvre ses portes aux futurs étudiants pour la rentrée d'octobre

L'University of Technology, Mauritius (UTM) a tenu ses Open Days le 4 septembre et a poursuivi cette initiative le 5 septembre, dans sa salle de conférence, à La Tour-Koenig. Cette rencontre s'est notamment adressée aux élèves et aux personnes souhaitant reprendre leurs études ainsi qu'aux professionnels à la recherche d'une formation adaptée à leur parcours.

Pour le directeur général de l'UTM, Hemant B. Chittoo, ces journées ont constitué une occasion importante pour les futurs étudiants de s'informer avant de faire leur choix. Il a également insisté sur l'accompagnement proposé par l'établissement. Selon lui, l'UTM accorde une attention particulière à ses étudiants, qu'ils suivent leurs études à temps plein ou à temps partiel. Il a notamment évoqué des cours à effectif raisonnable, avec 20 à 25 étudiants, permettant un meilleur échange avec les enseignants.

Les visiteurs ont pu obtenir des renseignements sur le contenu des programmes, leur durée, les cours dispensés et les possibilités d'emploi. L'université propose également des formations en présentiel, en ligne ou selon un mode hybride. Parmi les programmes présentés figurent le BSc Honours Accounting and Finance, le BSc Management, le BSc Honours Tourism and Hospitality Management, le BSc Honours Top-up Nursing et le Certificate in Special Inclusive Education. Au niveau de la maîtrise, le MSc in Artificial Intelligence, le Master in Business Administration (MBA) général et le MBA Project Management font partie des formations mises en avant.

Des formations adaptées aux besoins du marché

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Mahir Buckreedun, représentant du conseil de la School of Business Management and Finance, a souligné la diversité des possibilités offertes par l'UTM. «Nous proposons des cours à temps plein et à temps partiel, ainsi que des formations hybrides, avec des cours en ligne et en présentiel», a-t-il indiqué. Il a également mis en avant l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail et l'importance des stages obligatoires dans certaines formations.

Dans le domaine des technologies, Ravi Foogooa, Senior Lecturer à la School of Innovative Technologies and Engineering, a expliqué que les étudiants intéressés par l'informatique peuvent s'orienter vers plusieurs secteurs, notamment le développement de logiciels, la cybersécurité et la science des données. Il a cité le BSc Software Engineering, le BSc Computer Science with Network Security et le BSc Cybersecurity, ainsi que plusieurs formations de maîtrise, dont le MSc Artificial Intelligence and Machine Learning.

De son côté, Fadya Nazirkhan, chargée de cours en communication, a indiqué que le BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management figure parmi les formations les plus demandées à la School of Sustainable Development and Tourism. Elle a également cité le MA Communication and Public Relations et le BSc (Hons) Occupational Safety and Health Management (Top Up), accrédité par IOSH-UK et proposé uniquement par l'UTM à Maurice.

À la School of Business Management and Finance, Yuvraj Sunecher, Senior Lecturer en finance et statistiques, a présenté plusieurs formations en comptabilité, finance, gestion, ressources humaines, logistique et études juridiques. Il a précisé que la plupart des programmes de premier cycle s'étendent sur trois ans à temps plein et quatre ans à temps partiel, tandis que les formations postgraduate sont proposées à temps partiel. Parmi les programmes qui suscitent le plus d'intérêt, il a cité le BSc Accounting with Finance, le BSc Management, le BSc Human Resource Management, le MBA général et le MBA Project Management.

Hemant B. Chittoo a enfin rappelé que l'université souhaite accompagner les étudiants tout au long de leur parcours. «Nous ferons tout notre possible pour vous aider, vous servir et vous accompagner dans votre parcours universitaire», a-t-il déclaré, en réaffirmant l'engagement de l'UTM à offrir des conditions d'études favorables et des formations répondant aux besoins du marché.