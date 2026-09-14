Sénégal: Souveraineté culturelle - Un enjeu majeur du développement du Sud global, selon Amadou Tidiane Wone

Dakar — La souveraineté culturelle et intellectuelle doit être placée au coeur de la stratégie de développement des pays africains et du Sud global, a soutenu, lundi, à Dakar, le ministre conseiller du président de la République, Amadou Tidiane Wone.

"La première des souverainetés, c'est la souveraineté culturelle et mentale. On ne peut pas se développer et construire le progrès avec une culture d'emprunt ", a-t-il déclaré.

Le ministre intervenait au panel organisé par CGTN Français, la chaine de télévision internationale chinoise francophone, et LGD Think Tank sur le développement du Sud global et la transformation de la gouvernance mondiale à l'ère des BRICS+, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays membres de cette organisation qui vise à être un contre poids du G7.

Revenant sur l'évolution de la Chine et son expérience de développement, M. Wone a estimé que la première forme de souveraineté demeure la capacité d'un peuple à construire ses propres références culturelles et intellectuelles.

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Il a établi un parallèle entre la dynamique actuelle des BRICS+ et la Conférence de Bandung de 1955, estimant que les pays du Sud cherchent, aujourd'hui encore, à faire entendre leur voix et à peser davantage dans la définition de l'ordre international.

Selon l'ancien ministre de la Culture, malgré la multiplication des discours sur la construction d'un monde plus juste et sur un meilleur partage des ressources, les rapports de puissance et les inégalités structurelles demeurent largement persistants.

" Les pôles d'émission de la puissance restent les mêmes, les pôles d'absorption de la pauvreté restent les mêmes ", a-t-il relevé, appelant à s'interroger sur les mécanismes qui permettent à certains pays de renforcer continuellement leur puissance tandis que d'autres restent confrontés à la précarité et au sous-développement.

Il a cité l'expérience chinoise comme l'un des exemples permettant, selon lui, de réfléchir aux conditions d'une transformation économique et sociale durable.

"La Chine a réalisé son rêve ", a-t-il affirmé, estimant que son évolution devait également être analysée sous l'angle de la transformation culturelle et intellectuelle.

Les médias au coeur du nouvel ordre mondial

La dimension informationnelle a également occupé une place importante dans les échanges.

Dans son intervention, la directrice administrative du Studio de Dakar de CGTN Français, Mariama Sylla Faye, a estimé que la transformation de la gouvernance mondiale devait également s'accompagner d'une évolution de l'ordre informationnel.

Elle a relevé un "déséquilibre " persistant dans la circulation des informations et la représentation des réalités du Sud, appelant les médias à davantage valoriser les défis, les réussites et les aspirations des sociétés africaines, asiatiques, latino-américaines et du Moyen-Orient.

"Bâtir un nouvel ordre mondial plus juste, c'est aussi bâtir un nouvel ordre informationnel plus équitable ", a-t-elle déclaré, soulignant que les médias ont la responsabilité de contribuer à donner davantage de visibilité aux voix du Sud global et de favoriser le dialogue entre les différentes régions du monde.

Le panel a ainsi mis en évidence le lien entre puissance économique, souveraineté culturelle et maîtrise de l'information, trois dimensions présentées comme essentielles dans la recomposition actuelle des relations internationales.