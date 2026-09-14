Cameroun: Enam - Les cours suspendus mardi 15 septembre 2026

L'ENAM suspend les cours le mardi 15 septembre 2026 pour les épreuves orales des concours directs. Reprise mercredi 16 septembre à 7h30.

Un communiqué signé Bertrand Pierre Soumbou Angoula fixe la reprise des enseignements au mercredi 16 septembre 2026 à 07 heures 30.

Les cours seront suspendus à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) le mardi 15 septembre 2026. Motif : l'organisation des épreuves orales des concours directs pour le recrutement de fonctionnaires dans plusieurs corps. La reprise est fixée au mercredi 16 septembre 2026 à 07 heures 30.

Le communiqué, daté du 14 septembre 2026, porte le numéro E-000049/C/ENAM/DG. Il est signé du directeur général, Bertrand Pierre Soumbou Angoula.

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Ce que dit exactement le communiqué de l'ENAM

Le document est court. Il tient en quelques lignes. Mais il concerne des centaines d'élèves.

« Le Directeur Général de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) porte à la connaissance des Enseignants et de tous les élèves des promotions "Paix et Stabilité" et "Grandeur et Espérance", toutes Divisions et sections confondues, qu'en raison de l'organisation des épreuves orales des concours directs pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps de la santé publique, de l'agriculture, du génie civil, de l'élevage, des pêches maritimes, des mines et de la géologie et des techniques des télécommunications, session 2026, les cours seront suspendus le mardi 15 septembre 2026. »

La phrase est longue. Mais elle dit tout. Les cours s'arrêtent mardi. Ils reprennent mercredi à 07h30.

Pourquoi une suspension d'une journée ?

L'ENAM accueille des concours. Les épreuves orales mobilisent des salles, des enseignants et du personnel administratif. Une journée de suspension libère les espaces nécessaires.

Le communiqué ne précise pas combien de candidats sont attendus. Il ne dit pas non plus si d'autres centres sont concernés. Nous n'avons pas pu vérifier ces points auprès de l'école avant publication.

Qui est concerné par la suspension des cours ?

Deux promotions sont nommées : « Paix et Stabilité » et « Grandeur et Espérance ». Toutes divisions et sections confondues.

Cela signifie que les élèves de ces deux promotions ne suivront pas de cours mardi. Les enseignants sont également informés. Les chefs de division de formation et les directeurs des affaires académiques et générales doivent veiller au respect du communiqué.

Quand les cours reprennent-ils ?

La reprise est fixée au mercredi 16 septembre 2026 à 07 heures 30. Le communiqué ne mentionne pas de rattrapage. Les emplois du temps pourraient être ajustés. Aucune information complémentaire n'a été publiée à ce stade.

Ce que ça change pour les étudiants

Une journée sans cours, ce n'est pas anodin. Les programmes sont chargés. Les concours approchent pour certains. Les élèves devront s'organiser.

Mais la suspension est aussi une nécessité logistique. Les concours directs sont une mission de service public. L'ENAM doit les accueillir dans de bonnes conditions.

Les zones d'ombre du communiqué

Le document ne précise pas :

Le nombre de candidats attendus.

La liste exacte des salles mobilisées.

L'impact sur les évaluations prévues mardi.

Les modalités de rattrapage, s'il y en a.

Ces questions restent sans réponse officielle. Les élèves devront se rapprocher de leurs chefs de division pour plus de détails.

La suspension est officielle. Elle ne dure qu'une journée. Les cours reprennent mercredi à 07h30.

Pour les élèves, l'essentiel est de ne pas se présenter mardi. Pour les candidats aux concours, l'essentiel est ailleurs : les épreuves orales se préparent.

Le communiqué a été diffusé le 14 septembre 2026. Il porte la signature du directeur général. Les ampliations mentionnent les responsables académiques et administratifs.

Qu'est-ce qui est suspendu à l'ENAM ?

Les cours, pour toutes les divisions et sections des promotions « Paix et Stabilité » et « Grandeur et Espérance ».

Quand les cours sont-ils suspendus ?

Le mardi 15 septembre 2026.

Quand reprennent-ils ?

Le mercredi 16 septembre 2026 à 07 heures 30.

Pourquoi cette suspension ?

Pour permettre l'organisation des épreuves orales des concours directs session 2026 dans plusieurs corps de la fonction publique.