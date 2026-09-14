Ile Maurice: Le ministre saoudien du hadj et de l'umrah reçu par Navin Ramgoolam

Dans le cadre de sa visite officielle à Maurice, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, ministre saoudien du hadj et de l'umrah, a été reçu par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ce matin, lundi 14 septembre. Les deux hommes ont notamment discuté de l'organisation du pèlerinage et des démarches entreprises pour faciliter l'accomplissement du hadj par les Mauriciens. Dans cette optique, le gouvernement a sollicité une augmentation du nombre de visas accordés aux pèlerins mauriciens afin de porter le quota de 1 500 à 2 500.

La participation du Special Hadj Committee à la sixième édition de la Hadj Conference and Exhibition, prévue à Djeddah en novembre, a également été évoquée lors de cet entretien. La rencontre a par ailleurs permis de faire le point sur le don de USD 6 millions accordé par l'Arabie saoudite en faveur des mosquées mauriciennes. L'accord encadrant cette contribution sera signé prochainement entre les deux gouvernements.

Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah a enfin transmis à Navin Ramgoolam les salutations et les meilleurs voeux du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed bin Salman.