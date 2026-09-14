Ile Maurice: Appel d'Unsung Hero - Suspension réduite pour Nunes

14 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

L'appel de Manoel Nunes contre sa suspension de trois semaines et son amende de Rs 30 000, infligées pour n'avoir pas monté Unsung Hero à la satisfaction des commissaires, a été entendu cet après-midi du lundi 14 septembre.

Le comité d'appel, présidé par Me Robin Ramburn, a rendu sa décision verbalement après avoir entendu les arguments de Me Mikash Hassamal, avocat de Manoel Nunes, ainsi que ceux de Me Ivan Jean Louis, qui représentait le board des commissaires.

Si l'appel du jockey brésilien n'a pas été retenu sur le fond, sa suspension a toutefois été réduite de trois à deux journées. L'amende de Rs 30 000 a, en revanche, été maintenue.

Manoel Nunes avait, rappelons-le, été reconnu coupable sous le Rule 414(b) pour n'avoir pas monté son cheval à la satisfaction des commissaires. Il lui était reproché d'avoir excessivement retenu Unsung Hero après le passage des 900 mètres, alors que le cheval avait changé de foulée (changed legs).

Selon les commissaires, le rythme de la course était lent et Nunes avait l'opportunité de prendre la tête. Ils avaient ainsi estimé que le jockey aurait dû laisser courir sa monture à ce moment précis de la course.

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