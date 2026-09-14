Cameroun: 20 ans de décalage sur le recensement qui compliquent le développement

Le dernier recensement national publié établit la population du Cameroun à 17 463 836 habitants en novembre 2005 (Bureau central des recensements et des études de population -- Bucrep, résultats définitifs du 3e Rgph). Pour 2025, la Banque mondiale avance une estimation de 29 879 337 habitants, qui ne constitue pas un nouveau comptage censitaire (Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, 2025).

Le total de 2025 est une estimation démographique internationale fondée sur des modèles et non une observation exhaustive. L'Agence des Nation unies pour la population (Unfpa) recommande de ne pas traiter ces estimations comme de véritables dénombrements (Unfpa, Value of Modelled Population Estimates, 2020). L'agence indique par ailleurs qu'un recensement devrait être organisé au cours de chaque cycle de dix ans (Unfpa, rubrique « Census »). L'écart entre ces deux références souligne l'urgence d'actualiser les données utilisées dans la planification.

Les Nations unies considèrent le recensement comme une source essentielle de données désagrégées pour élaborer, appliquer et suivre les politiques de développement (Division de statistique de l'ONU, Programme mondial des recensements 2030). Ses résultats servent notamment à répartir les fonds publics destinés à l'éducation et à la santé, ainsi qu'à soutenir les décisions administratives (Division de statistique de l'ONU, questions-réponses sur les recensements). Des données anciennes peuvent donc réduire la précision du ciblage territorial des investissements -- une conséquence analytique tirée de ces usages.

S'aligner de nouveau sur la Côte d'Ivoire...

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La comparaison avec la Côte d'Ivoire renforce ce constat. Jusqu'au début des années 1990, les deux pays étaient souvent présentés comme des « jumeaux » économiques en raison de populations et de niveaux de développement relativement proches : en 1990, leurs populations étaient estimées respectivement à 11,2 millions et 11,1 millions d'habitants, tandis que leurs indices de développement humain demeuraient voisins (données historiques ONU reprises par Countryeconomy).

Depuis, leurs trajectoires ont divergé. Entre 2012 et 2021, la croissance annuelle moyenne du PIB ivoirien a atteint 7,17 %, contre 4,17 % au Cameroun (Agence Ecofin, 11 janvier 2023). En 2021, l'écart entre les PIB des deux pays atteignait environ 50 %, contre 16 % dix ans plus tôt (Banque mondiale, citée par Jeune Afrique, 11 janvier 2023). La Côte d'Ivoire a ainsi nettement devancé le Cameroun sur plusieurs indicateurs économiques, même si la comparaison ne vaut pas pour tous les domaines.

Le recensement camerounais mutualise le 4e Rgph avec le Recensement général de l'agriculture et de l'élevage ; l'opération est entièrement numérisée et se déroule dans un contexte de contraintes budgétaires, de difficultés d'accès et de risques sécuritaires dans plusieurs régions (Unfpa Afrique de l'Ouest et du Centre, 15 juin 2026). Le gouvernement a prolongé la collecte jusqu'au 31 juillet 2026 et mobilisé une enveloppe de relance de 6 milliards de Fcfa, notamment pour régulariser les indemnités des agents et renforcer la couverture nationale (Unfpa Cameroun, 15 juin 2026).

Selon l'Unfpa, cette opération doit produire les données nécessaires à la Stratégie nationale de développement 2030, orienter les investissements dans les infrastructures socio-économiques et suivre les Objectifs de développement durable (Unfpa Afrique de l'Ouest et du Centre, 15 juin 2026). La publication et l'utilisation rapides des résultats constituent donc un enjeu central de politique publique.