Cote d'Ivoire: 80 ans du Pdci-Rda à Korhogo - Le vieux parti à la re-conquête du nord

La célébration du 80e anniversaire du Pdci-Rda a pris les allures d'un retour politique revendiqué. Devant une forte mobilisation militante, Yapo Yapo Calice a appelé à transformer cette ferveur en implantation durable dans le Grand-Nord.

Huit décennies après sa création, le Pdci-Rda veut regarder son histoire pour mieux préparer son avenir. À Korhogo, la célébration du 80e anniversaire du parti, samedi 12 septembre, a mêlé devoir de mémoire, hommage aux pionniers et démonstration de mobilisation.

Une séquence à forte portée politique dans une région où le parti entend désormais reconquérir du terrain. Avant la cérémonie, le Secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, Yapo Yapo Calice, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu sur la tombe de Péleforo Gbon Coulibaly, figure historique du Nord et compagnon de lutte de Félix Houphouët-Boigny.

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Devant la sépulture du patriarche, le responsable du parti a renoué avec les pages fondatrices du mouvement houphouëtiste. Il a notamment rappelé les consultations politiques de 1945 et 1946, ainsi que la création, le 9 avril 1946, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), section ivoirienne du Rassemblement démocratique africain (Rda) Yapo Calice a évoqué le combat mené par les premiers responsables politiques ivoiriens contre le travail forcé, avec l'adoption, le 11 avril 1946, de la loi portant abolition du travail forcé dans les colonies françaises.

Mais à Korhogo, le pèlerinage mémoriel ne s'est pas limité à une évocation du passé. Il s'est voulu porteur d'un message pour le présent et l'avenir. Au nom du président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam, Yapo Calice a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Gbon Coulibaly.

Un geste symbolique destiné, selon lui, à renouer les liens historiques entre les héritiers politiques de Félix Houphouët-Boigny et les descendants du patriarche de Korhogo. « Ton fils, Félix Houphouët-Boigny, est venu te voir. Il t'a présenté son projet pour une Côte d'Ivoire prospère, une nation ivoirienne unie et digne. Tu as accepté ce projet, tu l'as soutenu, tu l'as accompagné », a-t-il déclaré.

Puis, se tournant vers l'avenir, le Secrétaire exécutif en chef a évoqué une « nouvelle alliance ». Une alliance qu'il souhaite bâtie sur « la paix, le dialogue, la réconciliation et le progrès ». La symbolique est forte. À travers la figure de Gbon Coulibaly, le Pdci-Rda entend renouer avec l'une des pages importantes de son histoire dans le Nord, tout en réaffirmant l'unité nationale comme l'un des fondements de son héritage politique.

Sur le terrain Gravier, l'ambiance était tout autre. Bien avant l'arrivée des responsables du parti, les bâches se remplissaient. Chants, danses et slogans accompagnaient l'arrivée progressive des militants venus de Korhogo et de plusieurs localités environnantes.

Le défi est d'autant plus important que le Pdci-Rda ne dispose actuellement d'aucun élu dans plusieurs circonscriptions du Nord. La tournée de remobilisation conduite du 7 au 11 septembre à Kaniasso, Odienné, Touba, Séguéla et Ferkessédougou s'inscrit dans cette stratégie de reconquête.

À Korhogo, la foule réunie offre en tout cas l'image d'un parti qui entend reprendre pied sur le terrain. Yapo Calice a exhorté les militants à prolonger la mobilisation par un travail de proximité : réactivation des sections, redynamisation des comités de base, constitution d'équipes électorales et présence permanente auprès des populations.

Il a appelé les jeunes et les femmes du Grand-Nord à investir davantage les structures du parti et à prendre toute leur place dans les instances de décision. La direction du Pdci-Rda veut ainsi inscrire cette célébration dans une dynamique de renouvellement.