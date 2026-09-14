Cote d'Ivoire: ENA/Admis aux concours professionnels, directs et tests de recrutement - La visite médicale démarre le 15 septembre

14 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La visite médicale des admis aux concours professionnels, directs et aux tests de recrutement d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Ena) démarre le mardi 15 septembre 2026, avec le cycle supérieur.

L'information a été donnée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, à travers un communiqué en date du 7 septembre 2026.

Pour le cycle moyen supérieur et le cycle moyen, elle se tiendra respectivement le mercredi 16 et le jeudi 17 septembre 2026.

Selon le communiqué, la visite médicale se fait en trois étapes, à savoir un bilan radiographique (Radiographie pulmonaire, 3 500 Fcfa et l'électrocardiogramme (Ecg), 4 000 Fcfa), le bilan biologique (Paramètre, 14 350 Fcfa : numération formule sanguine, glycémie à jeun, créatinine et l'électrophorèse de l'hémoglobine) et un examen physique à 8 000 Fcfa.

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