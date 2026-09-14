Afrique: JAFCI 2026 - La cardiologie interventionnelle réclame son intégration à la CMU

« Innovation en cardiologie interventionnelle en Afrique », est le thème retenu pour la 4e édition des Journées Africaines de Cardiologie Interventionnelle (JAFCI), organisée par le Groupe de Recherche et d'Action contre les Maladies Cardiovasculaires (GRAM) le 11 septembre 2026, à Abidjan-Plateau.

Cette initiative vise à faire de l'innovation en cardiologie interventionnelle, un véritable outil de santé publique, en favorisant le partage des connaissances, l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés et leur intégration progressive dans les mécanismes de couverture maladie.

Le Professeur Roland N'Guetta, président du comité d'organisation du GRAM, recentré le débat sur l'accès aux soins, plaidant pour que la cardiologie interventionnelle et l'ambition de la Couverture Maladie Universelle (CMU) se rejoignent afin de « garantir que la gravité d'une maladie ne devienne pas une condamnation financière pour le patient et sa famille », a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, lancé un appel à la responsabilité collective. Selon lui, une innovation qui sauve des vies mais qui demeure inaccessible au plus grand nombre reste une promesse « inachevée ».

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Représentant le Ministre de la Santé, Pierre Dimba, la Dr Coulibaly Soltié a abondé dans le même sens, ajoutée que la lutte contre les maladies cardiovasculaires dépasse le seul champ médical. La CMU constitue, selon elle, « un levier majeur pour rapprocher progressivement l'excellence médicale et l'équité sociale ».

La rencontre a été marquée par une remise de trophées d'hommage à plusieurs figures de la cardiologie interventionnelle francophone, notamment les Professeurs Gilles Montalescot (Pitié-Salpêtrière, Paris), Pascal Defaye, Benoît Hamon, Abdeslam Kane et Ali Touré, salué comme une figure majeure de la cardiologie sénégalaise et africaine, ainsi que le Docteur Claude Kouakam, cardiologue à Toulouse, pour leur engagement constant dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

Le trophée « Partenaire d'excellence » a été décerné à la Fondation Orange Côte d'Ivoire pour ses 20 ans d'engagement dans la santé cardiovasculaire ivoirienne, à travers les dépistages gratuits, l'équipement des structures de santé ainsi que le financement d'études épidémiologiques.

Présent à la cérémonie, le Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, ému, a évoqué les épreuves de sa convalescence, entre rééducation, essoufflement et effets secondaires des médicaments. « Celui qui n'a pas connu la maladie ne connaît pas l'humilité. Celui qui n'a pas connu la maladie ne sait pas apprécier la vie. »

Il a également révélé que l'intégration de l'hypertension artérielle dans le panier de soins de la CMU est due à la volonté de feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, atteint d'une maladie cardiovasculaire.

Créées en 2018, les JAFCI se veulent, selon les mots du Professeur N'Guetta, « un lieu où la science rencontre la décision publique », un objectif que cette 4e édition aura illustré avec une intensité particulière.