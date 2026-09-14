Cote d'Ivoire: Portrait/Dr Yassine Sangaré, ivoirienne - À Londres, docteure en droit à 25 ans, elle porte l'Afrique comme boussole

Dr Yassine Sangaré, 29 ans conjugue excellence académique, expertise juridique et engagement pour l'Afrique. Docteure en droit à 25 ans, spécialiste du droit des affaires, du contentieux commercial et de l'arbitrage international, cette jeune juriste a construit son parcours entre Casablanca, Nice, Coventry et Londres.

Londres. C'est dans cette métropole où se côtoient les cultures, dans une météo de septembre qui prolonge l'été avec des températures douces, les langues et les ambitions que Dr Yassine Sangaré qui a pour initia "Sky" trace discrètement sa voie.

Visage fin, allure élégante, silhouette de miss, elle partage son temps entre dossiers juridiques complexes, enseignement et responsabilités professionnelles. Mais derrière cette image de juriste internationale se cache aussi une jeune femme de 29 ans, mariée et mère d'un bébé de 10 mois. Deux vies qu'elle apprend à harmoniser : celle d'une professionnelle exigeante et celle d'une maman attentive.

« Nos limites sont celles que nous nous imposons. Nous sommes nos propres limites. Mes initiales sont Sky qui en anglais signifie le ciel. Et j'aime dire : "The sky is the limit - and the sky is me », confie-t-elle au téléphone ce vendredi 11 septembre 2026. Autrement dit, elle se considère comme sa « propre limite et qu'aucune frontière extérieure ne peut définir jusqu'où » elle peut aller.

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Son itinéraire académique est à l'image de sa carrière : international. Elle a obtenu son baccalauréat en classe de la Première. Elle a obtenu le Baccalauréat à 17ans. Après une licence en droit des affaires à l'Université Mundiapolis de Casablanca (2014-2016) avec majeure de sa promotion, au Maroc, elle poursuit ses études à l'Université Nice Sophia Antipolis, en France.

Direction ensuite le Royaume-Uni, où elle obtient un Master of Laws (Llm) à Coventry University, avant d'y entreprendre un doctorat en droit, achevé le 24 novembre 2022. Cette formation dans plusieurs systèmes universitaires forge une double culture juridique, entre tradition civiliste et Common Law. Une complémentarité devenue un véritable atout dans sa pratique.

L'arbitrage international constitue l'un de ses principaux centres d'intérêt. Engagée dans son développement en Afrique, Yassine Sangaré a participé au programme phare de l'Africa Arbitration Academy et contribue à sa Task Force consacrée au changement climatique et aux différends liés aux marchés du carbone en Afrique. Sa nomination comme représentante de l'Icc Yaaf (Young Arbitration and Adr Forum) pour l'Afrique pour le mandat 2026-2028 vient renforcer cet engagement.

« Je travaille présentement à Dwf, un important cabinet international de services juridiques et d'affaires. Je viens également d'être nommée représentante de l'Icc Yaaf pour l'Afrique pour le mandat 2026-2028. En parallèle, je m'investis dans le mentorat de jeunes professionnels et plusieurs initiatives communautaires », indique-t-elle.

Du contentieux à l'arbitrage international

Dans les cabinets où elle exerce, Dr Yassine Sangaré travaille sur des dossiers de contentieux, de recouvrement de dettes, de droit commercial et du travail, ainsi que sur la rédaction d'opinions juridiques. Elle développe également une expertise sur l'exécution des décisions arbitrales en Afrique de l'Ouest et les modes alternatifs de règlement des différends.

« Mes journées ne se ressemblent pas mais sont assez remplies. Je suis présentement en télétravail ce qui me permet de bien m'organiser afin de travailler également sur d'autres projets en parallèle. Le matin après une bonne douche, je m'occupe de ma fille, je la mets dans son parc de jeux et j'attaque la journée », note-t-elle.

Dans la capitale anglaise, elle approfondit cette expérience dans le contentieux et la revue documentaire, notamment sur des dossiers complexes liés aux litiges automobiles, au droit commercial et au droit du travail. Elle évolue aujourd'hui au sein de Dwf Group, un cabinet international de services juridiques et d'affaires de premier plan, basé au Royaume-Uni et intervenant auprès d'une clientèle internationale.

Une nouvelle étape pour cette juriste qui évolue désormais au coeur de l'un des grands marchés mondiaux du droit. « J'étais assez surprise de ma nomination, au vu du calibre des appliquants et du caractère sélectif de l'institution, mais très heureuse pour la confiance accordée et très fière de faire partie de cette grande maison », se réjouie-t-elle.

Transmettre pour mieux construire. La pratique ne l'éloigne pas de l'univers académique. À Coventry University, elle enseigne le droit des sociétés et les recours commerciaux comparés aux étudiants de Master, tout en assumant des responsabilités de Module Leader. Elle enseigne également à King Stage Business School et entame cette année une nouvelle expérience à Kingston Business School. Pratiquer, enseigner, transmettre : une même passion déclinée sous plusieurs formes.

Une maman, une sportive et une ivoirienne dans l'âme

Hors des salles de réunion et des dossiers juridiques, Dr Yassine Sangaré cultive ses espaces de liberté. Elle aime le tennis et la natation, deux activités qui lui permettent de souffler et de préserver son équilibre. Et lorsqu'il faut parler cuisine, Londres n'a pas effacé les saveurs du continent. Son plat préféré ? L'attiéké-alloco-poulet. Viennent ensuite la soupe de queue de boeuf bien pimentée et le placali sauce gombo.

À travers son parcours, Yassine Khadidjatou Sangaré incarne une génération africaine ouverte au monde, capable de naviguer entre plusieurs cultures juridiques sans perdre son ancrage. Casablanca, Nice, Coventry, Londres : quatre étapes, une même ambition. Faire du droit un pont entre l'Afrique et le monde.