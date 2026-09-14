Cote d'Ivoire: Visite de Musée à Beijing - Des journalistes ivoiriens découvrent l'histoire du Parti communiste chinois

Situé à Beijing, en plein coeur de la capitale chinoise, le Grand Musée de l'histoire du Parti communiste chinois (Pcc), comme chaque jour, a connu une forte affluence le dimanche 13 septembre 2026. Parmi les milliers de visiteurs, vingt-cinq journalistes de Côte d'Ivoire, présents sur le territoire chinois depuis quelques jours, ont voulu revivre l'histoire de la Chine à travers les expositions historiques.

Stylos, cahiers et téléphones en main pour prendre des photos, ils ont tous immortalisé ce moment inoubliable. Accompagnés d'un guide, ils étaient attentifs et impressionnés par ce qui leur était expliqué et par ce qu'ils voyaient.

La première partie a consisté en une description de l'évolution de la Chine depuis la guerre de l'Opium, en 1840, marquant le début de sa transformation en une société semi-féodale et semi-coloniale. À cette époque, plusieurs mouvements ont tenté de sauver la nation, mais ont malheureusement échoué. La révolution de 1911, dirigée par Sun Yat-sen, a renversé la dynastie Qing, mettant fin à l'autocratie qui existait en Chine depuis des millénaires.

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Cependant, la révolution n'a pas réussi à éliminer complètement les structures semi-féodales et semi-coloniales. Le mouvement du 4 Mai 1919, anti-impérialiste et anti-féodal, a cherché à sauver et à renforcer le pays. Toutes ces informations, livrées par le guide touristique, étaient vérifiables à travers des documents d'archives, des versions originales datant de plus de cent ans. Selon le guide, il s'agit de biens culturels de premier rang conservés en Chine.

Au musée, l'on a pris plaisir à contempler un bâtiment reproduisant celui où s'est tenu le premier congrès du Parti communiste chinois, le 23 juillet 1921, à Shanghai. Sur une image apparaissent la dizaine de représentants au congrès. Sur une table sont posées de vieilles tasses de café, au nombre des personnes présentes à cette date historique.

À quelques mètres de là, un bateau avec, à son bord, les congressistes. L'interprète fait remarquer que ces derniers ont terminé leur rencontre à bord du bateau pour ne pas se faire remarquer par les autorités. Cependant, l'interprète prend soin d'indiquer que le bateau, à l'époque, se trouvait dans une autre province, à des centaines de kilomètres de Shanghai.

Il poursuit et indique qu'à l'époque, le communiste Mao Zedong avait seulement 20 ans ; l'âge moyen des représentants était de 28 ans. C'est donc à partir de cette rencontre que les congressistes ont établi le programme ayant pour objectif l'instauration du communisme au sein du parti. « Regardez sur cette copie : le programme en russe, la version originale, puis en chinois, la version traduite », a déclaré l'interprète.