Cote d'Ivoire: Diplomatie, coopération, échanges commerciaux...Mamadi Doumbouya - « Les relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire sont excellentes »

Le Président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue de la Guinée, en visite en Côte d'Ivoire.

C'est à sa résidence de Cocody que le Président Alassane Ouattara a reçu, dimanche 13 septembre 2026, en audience son homologue de la République de Guinée. Au terme de la rencontre, face à la presse, le Président Mamadi Doumbouya a tenu un discours cordial, empreint de fraternité et d'amitié entre les deux pays, une relation qui date de fort longtemps.

En écoutant cette allocution, on se rend aisément compte que le chef de l'État guinéen n'est pas venu sur les bords de la lagune Ébrié pour une simple visite de courtoisie, mais plutôt pour consolider davantage l'axe Abidjan-Conakry. « Je peux me permettre d'affirmer sans risque de me tromper que les relations entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire sont excellentes. Elles sont pragmatiques et portées par une volonté politique partagée », a-t-il affirmé d'emblée, avec fierté et enthousiasme.

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Cette volonté de consolider les relations bilatérales, Mamadi Doumbouya l'a déclinée en plusieurs axes qui s'articulent autour de quatre piliers qu'il a lui-même énumérés : l'économie, le commerce, la sécurité et la formation. Au-delà de ces aspects, il existe aussi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée des gestes et des symboles forts qui participent du renforcement de la coopération. Le Président guinéen a tenu à les rappeler avec émotion.

Ainsi, sur le plan politique et diplomatique, il a salué publiquement « le soutien et l'accompagnement » du Président Alassane Ouattara « tout au long du processus électoral qui a conduit à mon élection à la magistrature suprême ». À juste titre, Mamadi Doumbouya s'est dit heureux d'avoir accueilli la délégation ivoirienne à son investiture et d'avoir reçu « l'excellente lettre de félicitations venue de la Côte d'Ivoire ».

Bien plus, cette année, la Côte d'Ivoire a été le pays invité d'honneur de la Mamaya, la fête culturelle emblématique de Kankan (2e ville de la Guinée). « La forte délégation que vous avez envoyée a rehaussé le niveau de l'événement », a-t-il tenu à souligner. De son côté, Conakry a répondu présent au 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En plus, le dirigeant guinéen n'a pas hésité à saluer « la qualité de l'organisation et l'attention portée à nos soldats ».

Par ailleurs, pour sceller au mieux cette fraternité légendaire, le Président Doumbouya a annoncé avec force et vivacité que la Côte d'Ivoire sera aux côtés de la Guinée le 2 octobre prochain, en qualité d'invitée d'honneur à la fête nationale de la République de Guinée.

L'un des points phares de l'allocution du chef de l'État guinéen a porté sur les échanges commerciaux. Il a, à ce sujet, interpellé de façon fraternelle son « cher grand frère », le Président Alassane Ouattara. « Nos échanges commerciaux, malgré leur progression ne reflètent pas encore la nature de nos relations », a-t-il déploré.

Pour le N°1 guinéen, la Côte d'Ivoire et la Guinée sont deux grandes nations aux perspectives prometteuses, mais les flux bilatéraux commerciaux restent encore « modestes au regard de nos potentialités ». C'est pourquoi il a lancé un vibrant appel à une mutualisation des forces afin de faire progresser les deux pays.

De solides atouts

Dans la foulée, il a détaillé les solides atouts que comptent la Guinée et la Côte d'Ivoire : le vaste gisement de fer de Simandou (le plus grand au monde) et bientôt au moins trois raffineries d'aluminium, mais surtout « la plus grande raffinerie d'or d'Afrique qui sera inaugurée avant la fin de l'année ». En face, en terre ivoirienne, le potentiel agricole et hydroélectrique est tout aussi énorme, a-t-il précisé.

Pour lui, la réponse est claire : la coopération Sud-Sud est le levier idéal pour faire face aux défis africains, portée notamment par le Programme stratégique guinéen « Simandou 2040 ». Plus concrètement, le Président de la Guinée a annoncé d'autres avancées notables, notamment la route de Lola. Il a fait remarquer que ce projet routier devant relier la frontière commune aux deux pays « progresse bien de notre côté ».

En outre, il souhaite qu'à l'occasion de la présente visite soit arrêtée la date de la prochaine Commission mixte ivoiro-guinéenne, avec un sujet prioritaire : la lutte contre l'orpaillage clandestin, fléau commun aux deux nations. Dans la même veine, le Chef de l'État guinéen a indiqué que son pays communiquera « la date très prochainement » et espère accueillir la partie ivoirienne « sur la terre africaine de Guinée ».

Mamadi Doumbouya a résumé sa pensée en une phrase marquante : « Il n'y a pas de développement sans paix ni stabilité ». En effet, face aux défis sécuritaires qui se présentent dans l'espace ouest-africain, la Guinée se dit « disposée à travailler » sur la mutualisation des forces, le partage de renseignements, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, la sécurisation du corridor commercial, ainsi que la coopération au sein des organisations régionales.

Enfin, il s'est réjoui de l'accord-cadre de coopération signé le 21 février 2025, dans le domaine de renseignements techniques et de la formation professionnelle, en formulant le voeu « qu'il soit pleinement mis en oeuvre ».

En conclusion, le Président Mamadi Doumbouya a souhaité santé et prospérité aux deux Chefs d'État ainsi qu'aux peuples frères de Côte d'Ivoire et de Guinée. Aussi a-t-il lancé un appel solennel à transformer l'amitié historique qui lie les deux nations en une véritable puissance économique et sécuritaire.