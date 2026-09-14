Angola: L'AN approfondit sa connaissance de l'organisation législative locale chinoise

Luanda — La délégation de l'Assemblée nationale (Angola), conduite par son président, Adão de Almeida, a approfondi, lundi, sa connaissance de l'organisation et du fonctionnement des organes législatifs provinciaux et municipaux chinois dans la province chinoise du Hebei.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de la visite officielle de la délégation parlementaire angolaise en Chine et lui a permis de s'informer sur la structure, les compétences et les mécanismes de fonctionnement des organes législatifs aux différents niveaux de gouvernance.

Selon un communiqué de presse de l'Assemblée nationale transmis à l'ANGOP, la délégation a pu, lors de ces échanges, s'informer sur l'expérience des organes législatifs du Hebei, en portant une attention particulière aux processus d'élaboration et d'adoption des lois, adaptés aux caractéristiques et aux besoins de chaque territoire.

Le premier secrétaire du Bureau de l'Assemblée nationale, Manuel Lopes Dembo, a expliqué que la mission visait à comprendre l'organisation du pouvoir législatif chinois, du niveau central aux structures provinciales, municipales et locales.

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« Nous travaillons dans la province du Hebei afin d'évaluer le niveau d'organisation interne du pouvoir législatif chinois », a-t-il déclaré, ajoutant qu'après avoir analysé la structure des organes centraux, la délégation s'est penchée sur la réalité législative provinciale et municipale.

Manuel Lopes Dembo a expliqué que, dans le modèle chinois, les organes législatifs sont organisés à différents niveaux et que les provinces et les municipalités sont responsables de l'adoption des réglementations en fonction des caractéristiques et des besoins de leurs territoires respectifs.

Malgré les différences entre les systèmes politiques de l'Angola et de la Chine, il a estimé que l'expérience chinoise pouvait offrir des éléments utiles pour améliorer les instruments juridiques et les pratiques parlementaires angolaises.

« Nos systèmes politiques sont totalement différents, mais cette différence ne nous empêche pas de tirer parti des éléments essentiels pour, dans notre contexte angolais, oeuvrer à l'amélioration de nos instruments juridiques », a-t-il souligné.

Il a également insisté sur l'importance de l'instrument de coopération approuvé entre les parlements des deux pays, qui pourrait contribuer à renforcer les relations entre les deux pouvoirs législatifs.

« L'Angola est ouvert au dialogue et à la coopération, et c'est précisément pour cette raison qu'il s'est rendu en Chine et a approuvé avec le Parlement chinois l'instrument qui facilitera la dynamisation de notre travail », a-t-il déclaré.

Manuel Lopes Dembo a estimé qu'il existait également des possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du contrôle de l'action gouvernementale.

« Que ce soit en matière de production législative ou de contrôle de l'action gouvernementale, nous avons une voie à suivre ensemble », a-t-il conclu.

La journée de travail comprenait des visites à l'École du Parti du Comité provincial du Hebei, au Groupe pharmaceutique Shiyao (CSPC), à l'usine de lait en poudre Junlebao et à l'Institut des sciences et de la nutrition de Junlebao.