Angola: Bengo enregistre trois cas de variole

Caxito ( — Trois nouveaux cas de variole ont été enregistrés au sein d'une même famille dans la municipalité de Panguila, province de Bengo, a annoncé ce lundi le directeur du Bureau provincial de la santé, Matondo Alexandre.

Avec l'apparition de ces trois cas, le nombre de cas de variole dans la province de Bengo s'élève à quatre.

Les trois patients (deux femmes et un homme) ont été en contact avec une personne originaire de la République démocratique du Congo (RDC) et sont hospitalisés à l'hôpital provincial de Bengo, où ils reçoivent des soins.

« Nous avons traité les personnes ayant été en contact avec ces trois cas, par la vaccination de tous les contacts », a-t-il expliqué.

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Face à cette situation, les autorités sanitaires ont intensifié la surveillance et les mesures de prévention à Panguila, notamment le suivi et la vaccination des contacts des patients identifiés.

Les actions de mobilisation et d'éducation sanitaire ont été renforcées afin de mieux informer le public sur les méthodes de prévention et les mesures à prendre en cas de symptômes suspects.

Les autorités sanitaires mènent des opérations de dépistage dans les aires de repos pour camions des provinces de Zaire et d'Uíge.

Le responsable a appelé la population à renforcer les mesures préventives, à consulter un médecin en cas de signes suspects et à coopérer avec les autorités sanitaires pour le suivi des contacts.

La variole du singe est une maladie virale qui se transmet par contact étroit avec une personne infectée, notamment par contact avec des lésions, des fluides corporels ou des objets contaminés.