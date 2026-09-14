Angola: Luanda concentre 30,86 % des chantiers - INE

Luanda — La province de Luanda concentre 30,86 % des 1 241 chantiers visités au deuxième trimestre 2026 dans le cadre de l'Enquête de suivi des bâtiments en construction (IAEC), menée par l'Institut national de la statistique (INE).

Un communiqué de presse publié sur le site web de l'INE souligne qu'après Luanda, Huambo se distingue avec 12,33 %, suivie de Namibe (9,91 %), Cuanza Sul (9,27 %), Icolo e Bengo (6,53 %) et Bié (5,64 %), les autres provinces enregistrant des pourcentages inférieurs à 5,00 %.

Selon l'INE, au deuxième trimestre 2026, le nombre de travaux par province se répartissait comme suit : 5 009 travaux destinés au logement, 479 à l'usage personnel et 203 à usage mixte.

Concernant la répartition en pourcentage des travaux par province, les données indiquent que, dans la catégorie des travaux de logement, les provinces de Benguela se distinguent avec 19,84 %, suivie de Cubango (10,50 %), Luanda (7,47 %), Bié (6,65 %), Uíge (6,41 %), Huíla (6,11 %) et Cabinda (6,01 %).

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À propos de l'« usage propre », Uíge se distingue avec 19,42 %, suivi de Zaire avec 11,06 %, de Benguela avec 9,60 %, de Bié avec 7,31 % et de Namibe avec 5,43 %.

Dans la catégorie « usage mixte », Cuando se démarque avec 17,24 %, suivi de Zaire avec 9,36 %, de Cubango, Huambo et Lunda Sul avec 7,39 % chacun, de Cabinda et Icolo e Bengo avec 6,90 % chacun, de Moxico Leste avec 5,91 %, et enfin de Bié et Uíge avec 5,42 % chacun, parmi les principales variations.

Le document indique qu'au deuxième trimestre 2026, 5 691 chantiers ont été visités, dont 1 241 étaient « en construction » et 4 450 « à l'arrêt ».

Par rapport au premier trimestre 2026, on constate une baisse de 441 chantiers visités, soit 7,19 % du total sur la période.

La répartition des chantiers par type d'entreprise de construction est la suivante : « Entreprises privées » (103 unités), « Entreprises professionnelles/Maîtres d'oeuvre » (849 unités) et « Entreprises familiales » (4 739 unités).

Concernant la répartition par type de constructeur, le rapport souligne que, dans la catégorie « Entreprises privées », les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo se distinguent (18,45 % chacune), suivies de Bié et de Cuanza Sul (8,74 % chacune) et de Huambo (6,80 %).

Pour le type de constructeur « Professionnel/Maître d'oeuvre », les provinces de Luanda se distinguent avec 37,34 %, suivies de Huambo (14,61 %), Namibe (8,83 %), Cuanza Sul (7,07 %), Huíla et Icolo e Bengo (5,06 % chacune).

Dans la catégorie « Famille », les provinces de Benguela se distinguent avec 21,90 %, Cubango (11,63 %), Uíge (8,67 %), Bié (7,45 %), Cabinda (6,67 %), Huíla (6,14 %), Zaïre (5,68 %) et Moxico (5,57 %).

Concernant le nombre de projets par destination, l'IBGE indique qu'au deuxième trimestre 2026, 5 155 projets résidentiels et 536 projets non résidentiels (comprenant des bâtiments industriels, commerciaux, hospitaliers, scolaires, de bureaux, des lieux de culte et des hôtels) ont été recensés.

Dans la catégorie résidentielle, Benguela se distingue avec 19,19 %, suivie de Cubango (10,79 %), Uíge (8,19 %), Luanda (7,20 %), Bié (7,12 %), Huíla (6,23 %), Zaire (5,30 %) et Moxico (5,20 %).

Dans la catégorie non résidentielle, Cabinda arrive en tête avec 52,05 % et Benguela avec 9,70 %.

Les données proviennent de la Fiche d'information rapide (FIR) présentant les résultats provisoires du deuxième trimestre 2026 de l'Enquête de suivi des bâtiments en construction (IAEC), publiée par l'Institut national de la statistique (INE).

Ces résultats sont provisoires ; les résultats définitifs seront publiés ultérieurement dans l'annuaire.

L'IAEC couvre l'ensemble du territoire national et prend en compte les travaux en cours de construction pendant la période de collecte des données.

Les travaux présentés sont cumulatifs et incluent ceux ayant fait l'objet de l'échantillon de suivi issu des visites effectuées au premier trimestre 2026, qui représentent 90 % de la base initiale, ainsi que les nouveaux chantiers.

La collecte des données de l'Enquête sur les bâtiments en construction a été étendue aux nouvelles provinces d'Icolo e Bengo, de Moxico Leste et de Cuando à partir du premier trimestre 2026, créées dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative du pays.