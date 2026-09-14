Angola: L'ambassadrice du Ghana dresse un bilan positif des relations Angola-Ghana

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a reçu ce lundi à Luanda l'ambassadrice sortante du Ghana en Angola, Mavis Esi Kusorgbor, qui a dressé un bilan positif des relations entre les deux pays.

Cette rencontre a permis à la diplomate de présenter ses voeux de départ au Chef de l'État, au terme de sa mission diplomatique de quatre ans en Angola.

Devant la presse, à l'issue de l'entretien, Mavis Esi Kusorgbor a estimé que les objectifs de sa mission avaient été atteints, grâce notamment aux initiatives visant à rapprocher les deux pays et à renforcer les liens entre leurs peuples.

Parmi les actions menées, elle a cité une rencontre d'affaires qui a permis la présence en Angola d'une trentaine d'entrepreneurs ghanéens, dans l'objectif était de présenter les produits et les opportunités d'affaires du Ghana et de mieux faire connaître la situation économique du pays aux Angolais.

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La diplomate a également évoqué la ratification de l'Accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, permettant aux citoyens angolais et ghanéens munis de ces documents de voyager entre les deux pays sans visa, conformément aux dispositions de l'instrument juridique.

Selon Mavis Esi Kusorgbor, on s'attend à ce que, prochainement, ce même régime soit étendu aux titulaires de passeports ordinaires, une mesure susceptible de favoriser le développement des visites, des échanges et des opportunités d'affaires entre les citoyens des deux pays.

L'ambassadrice a plaidé pour une intensification des visites et des échanges entre l'Angola et le Ghana, compte tenu de la proximité géographique des deux pays, séparés par un vol d'environ trois heures.

Lors de l'audience, a-t-elle ajouté, le président João Lourenço a également souligné l'étroite relation entre l'Angola et le Ghana et la nécessité de poursuivre le renforcement des relations bilatérales.

En conclusion de sa mission, la diplomate a déclaré avoir contribué à mieux faire connaître l'Angola au peuple ghanéen et à rapprocher les citoyens des deux pays.

À cette occasion, elle a remercié le peuple angolais pour l'accueil chaleureux qu'il lui a réservé durant ses quatre années de mission, une expérience qu'elle a qualifiée d'empreinte d'amitié et de coopération.

« Je ne me suis jamais sentie déplacée en Angola. Au contraire, je me suis sentie comme chez moi », a-t-elle déclaré.

50 ans de relations

L'Angola et le Ghana entretiennent des relations diplomatiques depuis 50 ans. Établies en 1975, ces relations reposent sur l'Accord d'amitié et de coopération signé le 20 octobre de la même année.

La coopération bilatérale couvre les domaines politico-diplomatique, économique, agricole, éducatif et de la mobilité des personnes, avec un accent particulier sur les secteurs de l'énergie, des mines et de l'agriculture, ainsi que sur l'échange d'expériences en matière de culture du cacao.

Les deux pays disposent d'une Commission de coopération bilatérale, créée en vertu de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle signé en 2010.

En février 2024, l'Angola et le Ghana ont signé neuf instruments juridiques visant à renforcer leurs relations bilatérales.

En matière de circulation des personnes, un accord d'exemption de visa réciproque est en vigueur pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, pour une durée maximale de 90 jours.

Les deux pays étudient actuellement la possibilité d'étendre ce régime aux passeports ordinaires.

Dans le cadre de contacts de haut niveau, le président João Lourenço s'est rendu au Ghana en 2021 et 2024, contribuant ainsi à l'approfondissement des relations politiques et de la coopération bilatérale.