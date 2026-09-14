Tunisie: L'Etoile a essuyé un 2ème revers en déplacement - Vivement la trêve !

C'est encore une Étoile insipide et sans relief qui s'est présentée au Chtioui de La Marsa. Rapidement menée au score, elle n'a pas donné l'air d'être dans le bon tempo, pour revenir dans le match,contrairement à ce qui a été entrevu face à l'EST lors de la 1ère journée. Face à une équipe qui tenait à sa 1ère victoire de la saison, l'Étoile est tombée en long et en large dans le piège tendu par les Marsois. Un écueil pas évité au final...

Des déchets dans les transmissions de balles, des actions approximatives, des longs ballons perdus, des centres sans preneur, rien de satisfaisant à se mettre sous la dent. Tous les joueurs ont quasiment raté leur match et c'est une défaite collective, où le manque d'automatismes devant s'est fait sentir. Quoique derrière, la défense était encore aux abois avec Ghouma dépassé sur les côtés et des axiaux trop courts pour empêcher l'ASM de scorer.

Trahis par les siens

De surcroît, comme dit l'adage, «on n'est jamais mieux trahis que par les siens». Ainsi, outre le coach Imed Ben Younès, enfant de la maison rouge qui a dominé tactiquement Bracconi, il y a l'ancien défenseur de l'ESS Mohamed Amine Kechiche qui a tiré son épingle du jeu et enfin le natif de Sousse, Nour Mani, qui a encore fait des dégâts devant.

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Ce classement peu flatteur, après 4 journées, n'est que le symptôme des mauvais résultats enchaînés avec 1 point pris sur les 2 derniers matchs. Quand en plus, les attaquants sont en panne, à l'instar de Chaâbani méconnaissable, tout va donc de travers.

Encore loin du compte

Pourtant, le coach Bracconi n'en démord pas et demande de la patience pour construire une équipe compétitive : « Je suis venu pour un projet. Maintenant, je comprends la colère des supporters, mais il y a encore beaucoup de travail devant nous pour construire mon projet de jeu».

Une manière de ne pas céder au catastrophisme ambiant, à cause des résultats en dents de scie et un premier bilan peu réjouissant. Avec 4 points en 4 matchs et une moyenne d'un point par match, l'ESS est loin du compte. Pire encore, l'Etoile n'a pas marqué, après une dynamique de buts et de domination offensive. A croire que l'équipe marche à reculons...En finissant sur une fausse note, l'ESS a encore du pain sur la planche pour remonter au classement au risque de jouer les seconds rôles tout comme la saison dernière. Les supporters n'ont plus qu'à s'habituer à cette réalité amère, à moins d'une sérieuse révolte des cadres de l'équipe et d'une mobilisation collective qui tarde à voir le jour...