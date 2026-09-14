Tunisie: Le ministre de la Défense inspecte le 52e régiment des commandos marins à Sfax

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a effectué, vendredi dernier, une visite sur le terrain au 52e régiment des commandos marins à Sfax, où il a vérifié la promptitude des formations et inspecté les conditions de vie et de travail des militaires qui y sont affectés.

Le ministre a, à cette occasion, pris connaissance des différentes activités menées par le régiment dans le cadre de la protection des frontières maritimes et de la participation aux missions de secours et de sauvetage.

Il a également visité le centre de formation des conducteurs de la Marine et assisté à une démonstration sur le terrain dans le domaine du secourisme, indique un communiqué publié lundi par le ministère.

Il a salué les efforts des responsables du régiment et l'importance de leur rôle dans le renforcement de l'esprit de loyauté et de l'amour de la patrie, dans l'instauration de la discipline et de l'intégration à la vie militaire, ainsi que dans l'accompagnement et l'encadrement des militaires et la mise à disposition des soins nécessaires.

Il les a appelés à poursuivre le développement des méthodes de formation et d'entraînement et à tirer parti des expertises et de l'expérience acquise pour renforcer leurs capacités et leur promptitude opérationnelle.