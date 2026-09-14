Tunisie: Le ministre de la Défense inspecte le 52e régiment des commandos marins à Sfax

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a effectué, vendredi dernier, une visite sur le terrain au 52e régiment des commandos marins à Sfax, où il a vérifié la promptitude des formations et inspecté les conditions de vie et de travail des militaires qui y sont affectés.

Le ministre a, à cette occasion, pris connaissance des différentes activités menées par le régiment dans le cadre de la protection des frontières maritimes et de la participation aux missions de secours et de sauvetage.

Il a également visité le centre de formation des conducteurs de la Marine et assisté à une démonstration sur le terrain dans le domaine du secourisme, indique un communiqué publié lundi par le ministère.

Il a salué les efforts des responsables du régiment et l'importance de leur rôle dans le renforcement de l'esprit de loyauté et de l'amour de la patrie, dans l'instauration de la discipline et de l'intégration à la vie militaire, ainsi que dans l'accompagnement et l'encadrement des militaires et la mise à disposition des soins nécessaires.

Il les a appelés à poursuivre le développement des méthodes de formation et d'entraînement et à tirer parti des expertises et de l'expérience acquise pour renforcer leurs capacités et leur promptitude opérationnelle.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.