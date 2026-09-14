Tunisie: Consommation - Et si l'on remettait les fontaines en activité ?

Cette histoire d'eau minérale qui s'est volatilisée a mis à nu les prix exorbitants de ce produit ou des eaux de source. Dans chaque quartier des villes ou cités, il y avait une fontaine d'eau douce. On les a bouchées pour que la Sonede et la Sostem en tirent le meilleur profit en vendant l'eau courante ou embouteillée.

Conclusion, à la faveur de cette crise: l'eau est embouteillée dans du plastique. Le plastique est payé en devises et dangereux, le verre est écarté, pour finir par mettre à la disposition du consommateur une bouteille d'eau de source ou minérale qui revient à un prix dépassant tout entendement. Allez voir la facture que l'on vous présente dans un café où elle dépasse quatre dinars. Ne parlons pas du prix que l'on vous demande à l'aéroport. Même si le prix homologué est élevé.

Stocks de sécurité

On se propose de constituer un stock de 200 millions de litres d'eau en bouteilles ! Autrement dit, veut- on obliger ou orienter les Tunisiens à limiter leur consommation d'eau à celle des bouteilles au prix auquel elles sont vendues ? A quoi servent de ce fait la Sonede et son eau qu'elle affirme potable, quitte à en améliorer le goût en posant un filtre ?.

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Ce n'est nullement de cette manière que l'on conçoit les plans de secours ou d'alerte.

Ces millions de bouteilles, cela représente de l'argent qui va dormir en attendant une éventuelle alerte.

Mais cela ne résout rien en amont. Nous pensons qu'il faudrait être plus opérationnel et plus pratique. Les objectifs qui ont poussé vers l'obstruction des sources alimentant les fontaines ne sont plus de rigueur. Ces fontaines, c'est de l'eau de source. Les remettre en fonction agirait sur le prix de vente de l'eau embouteillée où... le monopole bat son plein. Tant au niveau de la fabrication de la bouteille que du bouchon à vis.

Actuellement, il y a confusion entre l'eau de source et l'eau minérale. La première ne prétend pas à des effets thérapeutiques particuliers.

La seconde peut officiellement se voir reconnaître des vertus thérapeutiques ou des effets bénéfiques sur la santé. Y a-t-il beaucoup de personnes qui lisent l'étiquette et font la différence ?

Mettre un terme au monopole

Il faut d'urgence mettre un terme à ce monopole que rien ne justifie.

D'ailleurs, le ministère du Commerce serait bien inspiré d'autoriser le plus vite possible d'autres fabricants pour faire jouer la concurrence au niveau du produit final. En fin de compte, stratégiquement, il est anormal d'être à la merci d'un seul fabricant.

Encourager l'utilisation des bouteilles en verre dans les établissements touristiques. C'est plus présentable et économique au niveau national. Cela aura le don d'encourager une industrie nationale que nous maîtrisons. Et cela jouera pleinement sur le prix de ce don du ciel que sont nos sources naturelles, que l'on exploite de manière éhontée.

Encourager l'utilisation du filtre

En attendant que les choses aillent mieux et elles vont mieux, étant donné que ceux qui attendent pareil dysfonctionnement ont fait leur travail de sape, il faudrait encourager l'utilisation du filtre en s'assurant de la disponibilité des cartouches (d'ailleurs, le web explose avec les centaines de propositions et offres à ce point de vue) ou de l'osmoseur qui n'est pas de rigueur partout, à moins que l'eau ne soit véritablement chargée.

Certes, il y a des problèmes d'oligoéléments utiles qui sont retenus par les filtres, mais ils peuvent être rattrapés.

Pour information, « tous les pays du monde utilisent des systèmes de filtration de l'eau, soit à l'échelle industrielle dans les usines de traitement des eaux municipales, soit à l'échelle domestique et communautaire.

Des pays comme la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas, les stations d'épuration et de potabilisation utilisent des filtres à sable, sur charbon actif ou des membranes d'ultrafiltration pour éliminer les résidus médicamenteux, les pesticides et les bactéries.

En Chine et aux États-Unis on utilise des moyens de filtration avancés à grande échelle pour traiter les eaux souterraines et de surface.

Le Japon est l'un des plus grands consommateurs de filtres à eau domestiques au monde, pour éliminer le goût du chlore et purifier l'eau du robinet au quotidien ».

Nous n'avons rien inventé, ces chiffres et éléments sont à la portée de tout le monde.

Ces organes de décision qui sont submergés par une « administrite » qui bloque toute décision ou initiative, vont-ils enfin bouger ?