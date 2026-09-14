Tunisie: Nabeul - Une avocate parmi quatre suspects arrêtés dans une affaire de trafic de stupéfiants

La brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Ben Arous a été chargée d'enquêter sur une affaire de trafic de stupéfiants impliquant quatre suspects, dont une avocate, à la suite du démantèlement d'un réseau opérant dans la région de Nabeul.

Les unités sécuritaires avaient reçu des informations précises faisant état de l'exploitation par un trafiquant de stupéfiants d'une maison située dans la ville de Nabeul comme base pour ses activités, notamment la préparation et le stockage de substances destinées à la revente.

Après l'accomplissement des procédures légales nécessaires et une coordination avec le ministère public, les forces de sécurité ont perquisitionné le domicile en question et procédé à l'arrestation du principal suspect ainsi que de trois autres personnes, dont une avocate.

La perquisition a permis de saisir différentes quantités de comprimés stupéfiants et de cannabis (zatla), ainsi que des équipements utilisés pour le pesage, la découpe et la préparation des substances en vue de leur commercialisation.

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Après la présentation du dossier et des suspects au ministère public, celui-ci a ordonné leur maintien en garde à vue pour les besoins de l'enquête et a chargé la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de Ben Arous de poursuivre les investigations.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l'affaire et d'identifier d'éventuels autres suspects impliqués dans ce réseau.