Tunisie: Ligue des champions - Le CA affrontera le TP Mazembé au prochain tour - Une défense à soigner

La qualification devant Djoliba est bonne à prendre, mais les Clubistes ont intérêt à être plus solides et à éviter de trop subir le jeu.

C'est le score qui importe au bout du compte, et le CA a arraché un nul précieux à Bamako 2-2 pour se qualifier au prochain tour. Pour un retour en scène, et compte tenu des changements brusques dans l'effectif, le CA a réalisé une bonne affaire. Il y a de quoi être heureux. L'équipe a réagi à deux reprises sur un terrain hostile et sous une invraisemblable météo.

Il y a de la personnalité, oui, et les cadres de l'équipe ont tenu leur rôle à différents degrés. Mais, en même temps, le CA n'a pas laissé de bonnes impressions en défense. L'équipe a été prenable sur les flancs surtout. Que de frayeurs en seconde mi-temps où la chance et la patience ont fini par être payantes. L'axe Simpara-Abdelhak était fragile, et ceci se comprend surtout que le jeune Abdelhak est encore à ses débuts et devra corriger beaucoup de ses erreurs (Benzarti et son successeur Kanzari ont-ils passé assez de temps pour le faire ?).

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Ce n'était pas une question de l'axe défensif seulement, mais de latéraux également : Ben Ali et surtout Zaâlouni (qui reste encore déconnecté et si distrait) ont été faibles dans les duels. Kanzari a joué avec le feu en optant pour une défense de zone qui avance sans que les Harzi (qu'est-ce qui lui arrive ?), Kinzumbi et le trio du milieu ne pressent assez le porteur de la balle malien. Contrairement à ce qui se dit, Khan, Kanté et Chrimi n'ont pas été irréprochables et l'entraîneur clubiste ne peut pas le nier.

Ce trio a laissé les duels et la deuxième balle pour l'adversaire à plusieurs reprises. Même quand il y a eu des changements en seconde mi-temps, le CA n'a pas cherché à éloigner le danger et à obliger l'adversaire à reculer. C'était toujours presque le même scénario : quelques transitions qui ont amené un but salvateur, et puis une perte rapide de la balle et un jeu concentré sur le côté gauche des Maliens. Trop de risque pris pour le CA. Si Kanzari s'amuse à subir le jeu de la même façon face à Mazembé, il sera dans une situation délicate. Défendre oui, mais se découvrir de cette façon et offrir des espaces au porteur de balle adverse comme avant-hier, c'est un énorme risque.

Seul le résultat est bon à prendre face à Djoliba, la prestation défensive surtout était très discutable. L'attitude défensive du CA pourrait être meilleure. Il faudrait plus de présence dans les duels et surtout un entrejeu qui distribué plus et mieux le jeu. Le TP Mazembé est un client plus sérieux que Djoliba.