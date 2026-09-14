Tunisie: L'équipe de Tunisie junior perd en finale de la CAN - Un profil sérieux

La défaite de l'équipe nationale junior face à son homologue égyptienne sera différemment commentée. Il y aura tout d'abord, en première ligne, ceux qui s'en serviront pour tout remettre en cause.

Et il y aura ceux qui essaieront d'analyser les causes. Ce sont ces derniers, qui nous intéressent, car avec un minimum de bon sens, cette équipe junior a parfaitement rempli son rôle. Durant une mi-temps. Puis elle a commencé à fléchir. Son physique n'a pas tenu le coup.

L'équipe n'a pas assez récupéré des efforts fournis lors des rencontres disputées dans le cadre des Jeux méditerranéens dans lesquels elle a été engagée pour acquérir expérience et combativité.

Elle a, durant cette mi-temps, dominé son sujet et tenu en respect l'équipe égyptienne. Et puis, lorsque le physique ne suit pas, tout le reste s'effiloche. Les Pharaons ont remonté leur handicap et pris l'initiative. Plus frais, ils sont parvenus à bloquer la remontée tunisienne et remporté le titre.

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Si dans l'équipe égyptienne, nous avons vu des joueurs appliqués techniquement et au point physiquement, aucun d'entre eux ne pourra remplacer ceux qui évoluent actuellement au sein de l'équipe sénior constellée d'étoiles.

Une pléiade qui comprend : Yahia Omar, arrière droit majeur, passé par Veszprém et évoluant au Paris Saint-Germain, Ali Zein, arrière gauche emblématique et expérimenté (passé par le FC Barcelone et le Dinamo Bucarest), Mohamed Mamdouh, capitaine et excellent pivot de l'équipe, Yahya El-Derea, arrière gauche précieux et très intelligent dans le jeu, Seif El-Derea, demi-centre talentueux et dynamique, Mohammad Sanad, ailier droit redoutable et grand scoreur, Ahmed Hesham arrière/ailier gauche rapide, Mohamed Ali, un gardien performant et élu à plusieurs reprises lors des compétitions continentales.

Des éléments prometteurs

Par contre, nous avons relevé la présence de trois ou quatre éléments dont il faudrait retenir les noms. Comme Iyad Chetali, qui évolue actuellement au centre de formation du PSG, Mustapha Jmour, un très bon pivot très actif en défense, Ans Mathlouthi, Mehdi Tabar, etc, qui ont émergé et rempli convenablement leurs rôles.

Cette équipe, il faudrait la garder encore et la renforcer en prévision du prochain Championnat du monde junior masculin qui aura lieu en Macédoine du Nord, du 23 juin au 4 juillet 2027.

L'essentiel serait de maintenir la pression et le rythme sur cette nouvelle génération qui promet. D'ailleurs, sa façon d'évoluer, la manière de changer de rythme dans le jeu, sa prestance dans la conservation de la balle ont, entre autres, impressionné. Ils ont appris beaucoup de choses, mais en cette finale, tout aurait changé avec une semaine supplémentaire de récupération.