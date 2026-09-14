Sénégal: Oxygénation de l'environnement hospitalier - De jeunes volontaires reboisent l'hôpital de Pikine

Le mouvement citoyen « Yitte ak ndieurigne » a organisé, le dimanche 13 septembre, une journée de reboisement à l'hôpital de Pikine, sis dans le camp militaire de Thiaroye. L'objectif visé à travers cette initiative est d'oxygéner et d'embellir l'environnement hospitalier afin qu'il contribue à optimiser la qualité des soins médicaux et le bien-être des accompagnants ainsi que du personnel médical.

La vocation première d'un hôpital est d'offrir des soins médicaux aux patients, mais un environnement adapté peut aider à accélérer la guérison. Pour l'avoir bien compris, le mouvement citoyen «Yitte ak ndieurigne » a organisé, le dimanche 13 septmbre, une journée de reboisement à l'intérieur et aux abords du Centre hospitalier national de Pikine. Des dizaines d'arbres à ombrage, tels que des flamboyants, des ficus ou des mélies, y ont été plantés. Au grand bonheur du directeur de l'hôpital, Souleymane Loucar, qui considère que cette initiative est d'une grande importance. « Nos remerciements aux membres de ce mouvement. L'accueil environnemental fait aussi partie de ce que nous devons améliorer au sein des structures de santé. Nous avons un projet de création d'une pépinière afin de disposer d'arbres fruitiers qui profiteront à tous les usagers de cet hôpital», a-t-il affirmé.

Le président du mouvement citoyen « Yitte ak ndieurigne », Cheikh Ahmed Tidiane Faye, a déclaré que ce geste va au-delà du simple fait de planter des arbres. « C'est un symbole d'espérance, de vie et de solidarité. Nous avons choisi de faire de la nature notre alliée et de l'environnement notre responsabilité. Chaque arbre que nous plantons est un symbole, une promesse. Promesse d'ombre pour les générations futures, d'air pur pour les malades, leurs accompagnants et le personnel médical. Mais aussi la promesse d'un Sénégal plus vert », a-t-il soutenu. Cheikh A. T. Faye a précisé que le reboisement est un acte citoyen et de foi.

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« En embellissant l'hôpital, nous affirmons que la santé ne se limite pas aux soins médicaux, mais qu'elle intègre un environnement sain, apaisant et porteur de vie », a-t-il souligné. « Que ce geste soit un symbole pour tous, car planter un arbre, c'est semer l'avenir. Je lance un appel aux Sénégalais pour que nous oeuvrions inlassablement à initier et pérenniser ce genre d'activités : planter des arbres pour reverdir nos villes et nos campagnes. C'est par ce moyen que nous pourrons conférer à nos villes et villages, et à tout le pays, un caractère écologique durable », a-t-il poursuivi.