Sénégal: Emploi - La nouvelle Convention nationale État-Employeurs privés mise sur la territorialisation des opportunités

La Direction de l'Emploi a organisé ce lundi à Saint-Louis un atelier de sensibilisation et de dissémination de la nouvelle Convention nationale État-Employeurs privés pour la promotion de l'emploi (CNEE) « And Yombal Xey ». La rencontre a réuni les acteurs des régions de Saint-Louis, Louga et Matam autour des nouvelles orientations du dispositif, notamment la territorialisation de la politique d'emploi.

La nouvelle Convention nationale État-Employeurs privés pour la promotion de l'emploi veut améliorer la mise en relation entre les jeunes à la recherche d'un emploi et les opportunités offertes par les entreprises. À Saint-Louis, les acteurs territoriaux ont été sensibilisés aux nouvelles dispositions et aux procédures de la CNEE « And Yombal Xey », ainsi qu'à leurs responsabilités dans sa mise en oeuvre. Selon Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye, directeur de l'Emploi au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, cette réforme intervient après une évaluation de l'impact des précédentes conventions. Elle prend en compte les nouvelles dynamiques économiques et l'émergence de nouvelles filières, tout en étant alignée sur l'agenda de transformation du Sénégal et la Stratégie nationale de développement.

« Cette convention est très importante parce qu'elle épouse les dynamiques économiques aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles opportunités et de nouvelles filières », a-t-il expliqué. La CNEE prévoit notamment des mécanismes liés aux contrats de stage et d'apprentissage, aux contrats aidés et à l'entrepreneuriat, afin d'offrir des opportunités concrètes aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail.

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Pour le directeur de l'Emploi, l'une des principales innovations réside dans la territorialisation du dispositif. L'objectif est d'identifier, au niveau local, les potentialités économiques, les besoins des entreprises et les compétences disponibles. « Le principal obstacle, c'est autrefois le déficit de mise en relation entre la demande et l'offre. C'est effectivement ce que la nouvelle convention apporte de nouveau : une logique de match », a souligné Cheikh Ahmadou Abdoul Gueye. Cette approche doit permettre aux acteurs territoriaux de jouer un rôle plus important dans l'identification et la prise en charge des besoins en matière d'emploi et d'insertion professionnelle. « La nouveauté de la convention, c'est effectivement cette responsabilisation accrue des acteurs territoriaux dans la conduite et la mise en oeuvre », a-t-il insisté.

Les ateliers régionaux bénéficient de l'appui technique de l'Organisation internationale du Travail (OIT), à travers le projet ADIJEFE, et du soutien financier de la Coopération italienne (AICS). À Saint-Louis, les travaux concernent les trois régions de l'axe Nord : Saint-Louis, Louga et Matam. La démarche doit ensuite se poursuivre dans les autres zones du pays pour accompagner la mise en oeuvre territoriale de la nouvelle CNEE.