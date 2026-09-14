Sénégal: Patrick Vieira - « Honoré et fier de rejoindre le Sénégal »

Patrick Vieira sera officiellement intronisé comme sélectionneur du Sénégal ce 18 septembre 2026. Dans la foulée, il publiera sa 1ère liste. Mais avant, l'ancien international français a livré ses premiers mots.

Un nouveau guide pour la Tanière. Patrick Vieira va donc succéder à Pape Thiaw à la tête du Sénégal. L'ancien capitaine d'Arsenal a d'ailleurs tenu ses premiers mots concernant sa nomination. « Honoré et fier de rejoindre le Sénégal en tant que sélectionneur de l'équipe nationale A », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, avant d'ajouter : « Je remercie la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour sa confiance. Je suis impatient de rencontrer le groupe et d'entamer, ensemble, le travail pour les prochaines étapes ».

Patrick Vieira n'aura d'ailleurs pas le temps de chômer. Il aura trois matchs pour prendre le pouls de son groupe : les Lions affronteront le Mozambique le 25 septembre à Maputo, puis l'Éthiopie le 29 septembre à Bahir Dar, pour les qualifications pour la CAN 2027. Il y aura ensuite un match amical face aux Comores le 4 octobre au Stade Vélodrome de Marseille.