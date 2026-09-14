Cote d'Ivoire: Seko Fofana met fin à sa carrière internationale

Seko Fofana, 31 ans, a annoncé ce lundi qu'il tournait la page de sa carrière avec les Éléphants. Le milieu de terrain, aujourd'hui à Porto après son passage à Lens, avait été l'un des artisans majeurs du sacre ivoirien lors de la CAN 2023 disputée à domicile.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il s'est adressé aux supporters ivoiriens pour leur annoncer sa décision. Il y exprime sa fierté d'avoir porté les couleurs de son pays et rappelle que soulever le trophée continental représentait un rêve d'enfance devenu réalité, un souvenir qu'il associe à l'ensemble du peuple ivoirien. Il remercie ses coéquipiers et le staff pour leur soutien, tout en assurant qu'il restera un supporter fidèle de la sélection. Il conclut en se disant impatient de voir la nouvelle génération de joueurs ivoiriens continuer à écrire l'histoire des Éléphants.

«Chers supporters ivoiriens, c'est le moment pour moi de tourner la page. C'est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j'ai eu la chance de me battre pour mon pays. Gagner le plus beau trophée du continent, c'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d'Ivoiriens. Merci à mes coéquipiers, au staff et à vous tous pour la force et le soutien. Je resterai toujours le premier supporter des Éléphants, hâte de voir cette nouvelle génération écrire son histoire. Le talent ne manque pas chez nous», écrit Seko Fofana. Ce dernier peut se targuer d'avoir été un élément majeur dans la conquête de la CAN 2023, à domicile.