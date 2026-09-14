Tunisie: Le stress professionnel affecte fortement la qualité de vie des femmes dans le secteur privé

14 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Une étude scientifique récente sur le stress professionnel chez les femmes travaillant dans le secteur privé en Tunisie a révélé les effets de ce phénomène sur leur qualité de vie, notamment en ce qui concerne la santé mentale, appelant à renforcer les mécanismes de soutien et de gestion du stress au sein du milieu professionnel.

Cette étude, qui revêt un caractère analytique, a été élaborée entre mai 2018 et décembre 2019, et a inclus 1 042 femmes travaillant dans les entreprises relevant du groupe de médecine du travail dans le gouvernorat de Sousse.

Selon les résultats de cette étude, l'âge moyen des participantes était de 33,3 ans. Les cas de stress professionnel élevés ont été enregistrés chez 14,4 pc des femmes alors que 11,3 pc des participantes souffrent de stress professionnel associé à l'isolement social.

Concernant la qualité de vie, l'indice moyen de santé physique perçue chez les participantes à l'étude était de 38,83 points, contre 43,19 points pour l'indice de santé mentale. Sachant qu'en situation normale, l'indice se situe entre 50 et 70 points, et en situation idéale, il atteint 100 points. La santé mentale s'est révélée comme l'aspect le plus affecté avec une détérioration de la qualité de vie psychologique chez 86,8 pc des femmes.

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L'étude a conclu que le stress professionnel constitue un facteur influent sur la qualité de vie des femmes travaillant dans le secteur privé en Tunisie, en raison de ses répercussions sur leur santé mentale et physique et sur l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

Elle a recommandé l'importance de développer les mesures de soutien psychologique et social, et de gestion du stress professionnel au sein des entreprises et d'améliorer les conditions de travail à même de renforcer le bien-être des employées et de réduire les effets négatifs du stress lié au travail.

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