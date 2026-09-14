Tunisie: Congrès de l'Enfance Palestinienne à Tunis - l'ALECSO alerte sur la destruction de 90 % des écoles à Gaza

À l'heure où les cours reprennent dans la quasi-totalité des nations du monde, le diagnostic de l'enseignement en Palestine donne un lourd vague à l'âme ! Le paysage éducatif chez nos frères palestiniens s'est malheureusement transformé en un mas de champ de ruines suite aux bombardements sionistes continus. C'est le triste constat dressé ce lundi 14 septembre 2026 à Tunis par le ministre palestinien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Amjad Barham lors du Congrès de l'Enfance Palestinienne organisé à Tunis par l'ALECSO.

Tout en dénonçant une destruction systématique des infrastructures scolaires par l'ennemi sioniste, le ministre a critiqué une politique d'isolement qui place l'avenir de toute une génération sur la liste des priorités sacrifiées, et ce, déplore-t-il, au détriment du développement cognitif des enfants.

En effet, intervenant en marge de cette occasion, M. Barham a brossé le tableau d'une scolarité malade des agressions qu'elle subit injustement. L'intervenant a souligné que les destructions massives ont touché 90 % des bâtiments scolaires et 82 % des universités, privant ainsi plus de 720 000 élèves de leur droit le plus élémentaire qu'est l'instruction. « Des milliers de barrages militaires étranglent le déplacement des étudiants », crie-t-il. Pour remédier à cette situation toute aussi injuste qu'insoutenable, le ministre a annoncé le déploiement d'une plateforme d'enseignement électronique universelle afin de maintenir la transmission du savoir malgré les blocus.

Plan de sauvetage numérique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le directeur général de l'ALECSO, Mohamed Ould Amar, et tout en abordant le volet du soutien régional, a révélé que l'organisation arabe ne se contentera pas de documenter ces violations massives. À ce titre, le responsable a ordonné une coordination stricte pour structurer un plan d'action arabe conjoint doté de mécanismes de protection d'urgence. « Cette coordination omniprésente a pour principal objectif de financer les infrastructures numériques et d'assurer la continuité d'apprentissage pour les réfugiés », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que cette centralisation administrative tend à garantir un accès minimal au savoir afin de rétablir le droit à l'éducation en Palestine.