Tunisie: Gafsa - Les secours toujours à la recherche d'un père et son fils emportés par les crues de l'Oued El Thelja

Pour retrouver un père et son fils portés disparus, les équipes de la Protection civile poursuivent ce lundi 14 septembre 2026 des opérations de ratissage intensives près de Metlaoui. Selon les informations qui se relayent, les deux citoyens seraient originaires de la localité de Tebdit et n'auraient plus donné signe de vie depuis samedi soir.

Et ce, après avoir été emportés par les vagues de boue et les crues torrentielles qui ont submergé la périphérie du mont El Thelja. Ce drame s'inscrit dans le cadre d'un épisode météorologique d'une rare violence ayant frappé le bassin minier du gouvernorat de Gafsa, et ayant provoqué de lourds dégâts sur les infrastructures de transport de la région.

De fait, le débordement soudain de l'Oued El Thelja a impacté l'activité industrielle locale où les flots ont charrié d'importants volumes de débris rocheux et de sédiments. Ceci a causé une obstruction et déplacé des portions entières de la ligne de chemin de fer utilisée pour l'acheminement du phosphate de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelons que la violence des intempéries du samedi 12 septembre, a également nécessité une intervention de sauvetage d'urgence dans le secteur. Les secouristes ont réussi à évacuer trois employés de la SNCFT et de la CPG qui s'étaient retrouvés encerclés par la montée subite des eaux à l'intérieur d'une gare de la zone. Ceci dit, le dispositif de recherche reste pleinement déployé dans les ravins de la chaîne montagneuse et les équipes techniques s'activent pour dégager les voies ferrées, sous l'oeil inquiet des familles de la région qui guettent la moindre information de la part des autorités.