Congo-Kinshasa: Dialogue en RDC - Célestin Tshimanga se range derrière Félix Tshisekedi et plaide pour l'avènement de la 4ème République !

À l'heure où la République démocratique du Congo cherche à resserrer les rangs face aux défis sécuritaires et politiques qui la secouent, le Mouvement des Pionniers pour la Quatrième République (M.P. 4ème R) affiche clairement sa ligne. La plateforme citoyenne apporte un soutien appuyé au président Félix-Antoine Tshisekedi, salue son initiative de dialogue national et appelle les Congolais à se mobiliser autour de ce qu'elle considère comme un nouveau tournant : l'avènement de la Quatrième République.

Dans une déclaration politique faite hier, dimanche 13 septembre 2026, en présence de ses membres réunis à Bandalungwa, le M.P. 4ème R, par le truchement de son Coordonnateur, Célestin Tshimanga, dit vouloir rassembler les filles et fils de la RDC, au-delà des appartenances tribales et ethniques, autour d'une même cause : la défense de la souveraineté nationale et la recherche d'une paix durable.

Pour cette plateforme, l'heure n'est pas aux divisions. Face à la crise sécuritaire dans l'Est du pays, elle estime que les Congolais doivent plutôt unir leurs forces et soutenir les initiatives du chef de l'État. Le mouvement accuse ainsi certains acteurs politiques de privilégier leurs intérêts personnels au détriment de ce qu'il présente comme l'intérêt supérieur de la nation.

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Le M.P. 4ème R insiste ainsi sur la nécessité de maintenir ce processus dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des institutions établies par le peuple souverain.

La plateforme appelle surtout les différents acteurs à éviter que le dialogue ne devienne un nouvel épisode de confrontation politique. Elle souhaite plutôt voir les forces nationales se fédérer autour du chef de l'État afin de faire face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays.

Une charge contre la classe politique traditionnelle

Dans sa déclaration, le mouvement ne ménage pas ses critiques contre une partie de la classe politique congolaise. Il dénonce ce qu'il qualifie de « comportement moins patriotique » de certains acteurs qu'il accuse de s'attaquer au président de la République au lieu de concentrer leurs efforts sur la défense de la souveraineté nationale.