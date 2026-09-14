Sénégal: Le Sénégal honore des champions de la coopération décentralisée

L'ambassadeur du Sénégal en France, S.E. M. Baye Moctar DIOP, a remis, le 10 septembre 2026, au nom du Président de la République, les insignes de Commandeur et de Chevalier de l'Ordre national du Lion, à titre étranger, à Messieurs Daniel MILLIERE, Président de l'ONG Horizons Sahel, et Serge ANCELOT, ancien maire de la ville d'Auffreville-Brasseuil.

Paris (France) : Déjà élevé à la dignité d'Officier de l'Ordre national du Lion en 2015, l'histoire de Daniel MILLIERE avec le Sénégal débute en novembre 1999, lors d'une visite à l'hôpital de Joal-Fadiouth. Professionnel de santé accompli, il a su transformer une émotion en une action durable, en fondant en 2007 l'association Horizons Sahel, devenue ONG en 2009. Des premiers conteneurs de matériel médical expédiés en 2015, l'ONG est passée à plus de 220 envois, représentant une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA.

Quant à Serge ANCELOT, ancien maire d'Auffreville-Brasseuil, il est un entrepreneur visionnaire, ancien pilote du Paris-Dakar, qui incarne la solidarité agissante et multiforme. M. ANCELOT est également parrain de la coopération hospitalière franco-sénégalaise. Il a tissé des liens durables entre les hôpitaux de Ourossogui et de Rambouillet, entre Argenteuil et Keur Madiabel, facilité le transport et la mise en oeuvre de partenariats concrets qui sauvent des vies et renforcent nos systèmes de santé respectifs. La création d'une école de bureautique, la reconstruction d'établissements scolaires et l'envoi de matériel médical neuf sont aussi à son actif.

Fidèle à sa tradition, le Sénégal a fait le choix d'une diplomatie humaniste et solidaire, ouverte à toutes les bonnes volontés, car, selon l'ambassadeur, « c'est de cette diversité que naissent les solutions les plus innovantes et les plus durables ». Baye Moctar DIOP a souligné la portée de ces distinctions, rappelant que celles-ci ne sauraient se réduire à la seule reconnaissance d'une performance individuelle. « Elles saluent avant tout un engagement indéfectible, un sens élevé du devoir et un dévouement exemplaire au service des relations séculaires unissant deux peuples et deux nations liés par l'histoire. »

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Évoquant leur parcours, l'ambassadeur DIOP a mis en exergue l'exemplarité des récipiendaires, les valeurs qu'ils incarnent, ainsi que leur travail et leurs actions solidaires en faveur des populations et des collectivités territoriales. Il a enfin adressé ses vives félicitations à Daniel MILLIERE et Serge ANCELOT, dont l'expérience et l'engagement constituent un témoignage éloquent de la qualité des relations qui unissent le Sénégal à ses partenaires.

« Être admis dans l'Ordre national du Lion est un suprême honneur. C'est une distinction que l'on porte avec gravité, car elle engage. Elle vous érige en dépositaires de l'honneur, de la dignité et des idéaux républicains. Elle fait de vous les preux chevaliers de la dignité humaine et les ambassadeurs de l'amitié indéfectible qui unit le Sénégal et la France », a rappelé l'ambassadeur aux récipiendaires.

Placée sous le signe de la reconnaissance et de l'excellence, la cérémonie s'est tenue à la Chancellerie de l'Ambassade du Sénégal en France, en présence de Christophe MARION, Député de la 3e circonscription du Loir-et-Cher, membre du groupe d'amitié France-Sénégal de l'Assemblée nationale, de Laurent BRILLARD, Maire de Vendôme, Président de la communauté d'agglomération Territoires vendômois, de Damien VIGNIER, Maire des Mureaux, Vice-Président délégué aux solidarités de Grand Paris Seine et Oise (GPSO), ainsi que de nombreuses personnalités, parents et amis des récipiendaires.