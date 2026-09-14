Congo-Kinshasa: Intégration Régionale - Floribert Anzuluni aligne des progrès mesurables sous l'impulsion de Félix Tshisekedi !

A l'occasion de l'An 1 du Gouvernement Suminwa II, le Ministre de l'Intégration Régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, accompagné du Ministre délégué chargé de la Francophonie et de la Diaspora, Crispin Mbadu, a dressé le bilan des actions menées pour réaffirmer le leadership et l'influence de la République Démocratique du Congo (RDC) sur la scène régionale et internationale.

Redressement diplomatique et rayonnement institutionnel

Malgré un contexte sécuritaire régional complexe marqué par l'agression de la RDC par le Rwanda, le Ministère a mené un travail méthodique de repositionnement stratégique. Parmi les avancées majeures figure l'accession de la RDC à la présidence de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL). Cette posture a permis de faire reconnaître à l'échelle régionale la situation d'agression dont le pays est victime ainsi que la nécessité impérieuse du retrait des forces rwandaises.

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Sur le plan multilatéral, la RDC s'est activement impliquée dans la mise en place du Mécanisme de Vérification Renforcé (MCVE Plus), cadre prévu par les accords de Washington pour assurer le suivi du cessez-le-feu. De plus, la signature et la publication, le 28 juillet 2026, du protocole organisant le désarmement, le cantonnement, le rapatriement ou la relocalisation des FDLR marquent une étape cruciale pour priver l'agresseur de tout prétexte sécuritaire et restaurer durablement la paix pour les populations.

Par ailleurs, la diplomatie congolaise s'est illustrée par une présence renforcée au sein des instances continentales, matérialisée par l'obtention d'un poste de commissaire à la CEEAC et les démarches pour la désignation d'un secrétaire exécutif adjoint congolais à la CIRGL, tout en poursuivant une participation active aux travaux de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Assainissement financier et vision géostratégique

Conformément à sa vocation continentale et à sa position carrefour entre plusieurs ensembles économiques (EAC, SADC, CEEAC), la RDC a consolidé la crédibilité de sa signature en régularisant l'ensemble de ses arriérés de contributions financières auprès de la SADC, de la CIRGL et de la CEEAC.

Cette assise financière assainie vise à maximiser l'impact du pays dans ces espaces régionaux et à capitaliser sur le potentiel économique des grands corridors stratégiques, notamment le Corridor Central, le Corridor Nord et le Corridor de Lobito.

Synergie stratégique : Diaspora et Francophonie

En parfaite complémentarité, les actions relatives à la Diaspora et à la Francophonie renforcent le rayonnement de la RDC :

- Diaspora : Érigée en levier stratégique pour le développement national, la diaspora fait l'objet d'un ambitieux projet d'identification numérique, soutenu par des missions de terrain à destination des communautés congolaises à l'étranger ;

- Francophonie : Espace clé d'influence politique, économique et culturelle, l'OIF est au coeur des priorités avec le soutien à la candidature de la RDC au poste de Secrétaire général, affirmant la volonté de faire de la Francophonie un outil au service du dialogue, de la démocratie et du développement.

Perspectives pour l'An 2 : Structuration et pacification

Pour l'exercice à venir, le Ministère de l'Intégration Régionale inscrit son action dans une dynamique de réformes structurelles. Les chantiers prioritaires comprennent :

L'élaboration d'une politique stratégique et sectorielle d'intégration régionale, cadre normatif inédit destiné à harmoniser les initiatives interinstitutionnelles ; Le renforcement du Secrétariat Général et l'opérationnalisation du Centre d'Information, de Recherche et d'Analyse sur l'Intégration Régionale (CINERA), dédié au suivi rigoureux des résolutions régionales. La résolution durable des conflits régionaux, en traitant prioritairement les menaces sécuritaires associées aux groupes armés FDLR, Red Tabara et ADF.

A travers ces réformes d'envergure, le Gouvernement Suminwa II réaffirme sa détermination à faire de l'intégration régionale et de la diplomatie des instruments effectifs de souveraineté, de sécurité et de prospérité économique.

La Pros.