Congo-Kinshasa: Tentative de doublement de l'AFDC - Otto Bahizi au banc des accusés !

Depuis plusieurs jours, une campagne médiatique coordonnée secoue les rangs de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo (AFDC). A l'origine de cette agitation : Otto Bahizi Clovis, un individu sans aucune fonction officielle au sein du parti, qui tente par tous les moyens de dédoubler la formation politique dirigée par le Professeur Modeste Bahati Lukwebo.

Plus de 15 communicateurs reçus à Pullman

En effet, selon des sources concordantes, en date du mercredi 09 septembre 2026, Otto Bahizi Clovis a réuni plus de quinze communicateurs dans un hôtel de la place, précisément au Pullman, où il leur a remis la somme de 2.000 dollars américains à chacun. Cette opération de séduction visait à obtenir leur soutien dans le cadre d'une campagne de dénigrement et de déstabilisation de l'AFDC.

Selon nos informations, ces communicateurs ont reçu des orientations précises, raison pour laquelle ils ont envahi les médias depuis quelques jours, diffusant des messages visant à semer la confusion au sein de l'opinion publique. Otto Bahizi Clovis leur a également promis un salaire mensuel de 1 500 dollars pendant cette période de turbulences, les rassurant sur la pérennité de leur engagement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une mission : écarter Bahati et Kamerhe de la scène politique

Selon les déclarations d'Otto Bahizi Clovis lui-même, le Conseiller privé du Chef de l'Etat aurait promis son accompagnement dans cette entreprise. Il affirme que ses partisans ne vont pas lâcher prise, car ils seraient investis d'une mission du « haut sommet du pays ».

Cette mission, précise-t-il, ne consiste pas simplement à dédoubler l'AFDC, mais bel et bien à écarter Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe de la scène politique, au motif qu'ils représenteraient un obstacle pour le Chef de l'Etat.

Une stratégie qui contraste avec celle des anciens co-fondateurs

L'opinion se rappelle cependant que les anciens co-fondateurs de l'AFDC n'ont jamais emprunté cette voie de la nuisance. Joseph Kokonyangi, après s'être séparé de son aîné le Professeur Bahati Lukwebo, ne s'est jamais accroché à dédoubler le parti. L'ancien ministre de l'Urbanisme a plutôt choisi de créer sa propre formation politique, dénommée APIC.

Il en va de même pour Néné Nkulu qui, souhaitant s'aventurer sur ce terrain, avait compris qu'il fallait créer son propre parti, l'AFBC.

Contrairement à ces derniers, Otto Bahizi Clovis, qui n'a été coopté que cinq ans après la création de l'AFDC, se bat bec et ongles sur ce terrain de nuisance, incapable de prendre possession du siège du parti, ni de tenir une seule réunion en son sein.

L'accueil triomphal de Bahati Lukwebo : la preuve d'un combat perdu d'avance

L'accueil triomphal réservé à Bahati Lukwebo par des députés, des sénateurs, ainsi que des hauts cadres du parti, des militantes et des militants, est une parfaite illustration pour dire à tous ceux qui soutiennent l'entreprise nuisible et diabolique d'Otto Bahizi et compagnie que ce combat est déjà perdu.

Cette bataille ressemble à celle d'un individu qui cherche une aiguille dans les sables : une entreprise vaine, vouée à l'échec, qui ne saurait tromper durablement ni les militants de l'AFDC, ni l'opinion nationale.

D'ailleurs, sitôt rentrée au pays, le Professeur Bahati Lukwebo a immédiatement l'avion pour Singapour où il assiste à la Conférence Internationale des Partis politiques, à laquelle Otto Bahizi serait présent si seulement s'il a cette capacité cognitive de représenter l'AFDC.

« Au-delà de tout, pourquoi ce silence de l'autorité de référence qui assiste à ce pugilat entre membres de l'Union Sacrée, sa famille politique qui se déchire plutôt d'arrêter cette hémorragie qui implique directement son Conseiller privé », à en croire la dénonciation du Sénateur Professeur Bahati Lukwebo.

Ça sent mauvais à l'Union sacrée à deux ans de la fin du mandat constitutionnel du Chef de l'Etat. Une maison divisée ne résiste pas à son écroulement.

Ceux qui pensent qu'il y a crise au sein de l'AFDC se trompent. Il y a seulement instrumentalisation des esprits faibles pour écrouler l'édifice AFDC.

« Je me battrais jusqu'à mon dernier souffle pour mon parti », lâche l'initiateur Bahati Lukwebo

Pius Romain Rolland

La Main de Dieu