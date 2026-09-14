Maroc: Fadi Oukili Asraoui porte le pari de la justice territoriale dans le Fahs-Anjra

Fadi Oukili Asraoui, candidat de l'USFP dans la province de Fahs-Anjra, se lance dans la bataille des élections législatives du 23 septembre courant dans un contexte politique et territorial particulier, marqué par un contraste saisissant entre les immenses richesses et potentialités économiques et stratégiques dont dispose la province et la persistance de formes de marginalisation, d'exclusion et de précarité qui continuent de toucher une partie de sa population.

Le candidat usfpéiste aborde cette échéance avec une forte détermination politique, en portant le programme de son parti, articulé autour du slogan «Equité, Emploi, Dignité. Pour un développement équitable, pour une vie digne». Une démarche qui entend remettre au coeur du débat public des questions qui préoccupent depuis des années les habitants de la province : quelle part revient réellement aux citoyens dans les richesses produites sur leur territoire ? Comment une province qui accueille de grands projets stratégiques et dispose d'atouts économiques et géographiques exceptionnels peut-elle encore souffrir de déficits en matière de services de base, d'infrastructures et d'opportunités d'emploi ?

C'est tout le paradoxe de Fahs-Anjra, une réalité que l'on ne peut éluder dans tout débat politique sérieux sur l'avenir de la province. Alors qu'une dynamique économique et d'investissement considérable s'est installée sur son territoire et que son statut se consolide en tant qu'espace stratégique du nord du Royaume, plusieurs communes et localités continuent de faire face à des déficits en matière de routes, d'infrastructures de base, de services de santé et d'éducation. A cela s'ajoutent le chômage, la vulnérabilité sociale et la faiblesse des opportunités d'insertion économique et professionnelle, notamment pour les jeunes.

Dans ce contexte, la candidature de Fadi Oukili Asraoui revêt une portée politique qui dépasse la seule compétition électorale. Elle remet au premier plan la question de la justice territoriale et du droit des habitants de Fahs-Anjra à bénéficier concrètement des retombées du développement que connaît leur territoire.

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Secrétaire général de la Chabiba ittihadia et membre du Bureau politique de l'USFP, Fadi Oukili Asraoui dispose d'une expérience politique et organisationnelle qui lui permet d'aborder cette échéance avec la volonté de réhabiliter une action politique au plus près des citoyens, fondée sur l'écoute de leurs préoccupations et sur leur traduction en dossiers de plaidoyer au sein des institutions élues.

Le candidat ittihadi défend ainsi l'idée que l'étape actuelle ne peut plus se satisfaire de discours mettant en avant les grands projets comme une fin en soi, alors que le citoyen demeure confronté à des préoccupations élémentaires : disposer d'une route praticable, accéder à un hôpital en mesure de lui assurer des soins de qualité, bénéficier d'une école publique performante et trouver une opportunité d'emploi lui permettant de préserver sa dignité et d'assurer un avenir meilleur à sa famille.

A travers cette approche, la candidature de Fadi Oukili Asraoui souligne la nécessité de dépasser la seule logique de promotion des grands projets pour s'interroger sur leur impact social et territorial réel. L'enjeu consiste désormais à mesurer leurs retombées sur la vie quotidienne de la population, leur contribution à la création d'emplois pour les jeunes, à l'amélioration des services publics et à la réduction des disparités entre les différents territoires de la province.

Car un développement économique, aussi considérable soit-il, ne saurait constituer une finalité en lui-même s'il ne se traduit pas par un progrès social perceptible dans la vie quotidienne des citoyens : dans leur village, leur école, leur centre de santé, leurs routes et leurs perspectives d'emploi. De même, il serait difficile de parler d'un modèle de développement pleinement réussi si les populations vivant sur un territoire riche en investissements et en potentialités continuent de se sentir éloignées des bénéfices de la richesse qui y est produite.

A Fahs-Anjra, la bataille électorale portée par l'USFP entend ainsi poser une question centrale : comment faire en sorte que la dynamique économique et stratégique de la province se transforme en véritable levier de développement humain, d'emploi et de dignité pour ses habitants ? C'est sur ce terrain que Fadi Oukili Asraoui entend inscrire sa candidature, en faisant de la justice territoriale et de l'équité sociale les deux axes d'un plaidoyer politique au service de la population.