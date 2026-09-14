Gabon: Ouverture de l'atelier conjoint BAD-Cemac-Unfpa sur le SDMX et la Plateform Open Data 2.0

L'atelier conjoint Bad-Cemac-Unfpa sur la mise en oeuvre du standard SDMX et le déploiement de la plateforme Open Data 2.0 dans les pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEMAC)- s'est ouvert ce lundi dans la capitale gabonaise. La cérémonie a été présidée par Louise Pierrette Mvono, Ministre gabonaise en charge de la Planification et de la Prospective, Présidente du Groupe Afrique II au sein du Conseil d'administration du Groupe de la Banque mondiale.

Renforcer les capacités statistiques des pays de la CEMAC, c'est dans cette optique que s'inscrit l'atelier conjoint BAD-CEMAC-UNFPA sur la mise en oeuvre du standard SDMX et le déploiement de la plateforme Open Data 2.0 dans les pays de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale.

Les objectifs visés sont entre autres : harmoniser et moderniser la donnée statistique. Il est aussi question pour cette rencontre, de renforcer les capacités techniques des experts des États membres de la CEMAC sur deux axes majeurs : La mise en oeuvre du standard SDMX - Statistical Data and Metadata ExchangeLa transition opérationnelle vers la plateforme Open Data 2.0 - ODP 2.0 pour la gestion, l'harmonisation et la diffusion des données statistiques officielles.

Plus spécifiquement, il s'agit de :

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Dresser un état des lieux partagé de la mise en oeuvre du SDMX et du déploiement de l'ODP 2.0 dans les six États membres ;

Développer les compétences pratiques des participants en matière de modélisation SDMX Promouvoir l'harmonisation des structures de données statistiques entre les pays de la CEMAC.

Des données fiables pour des décisions justes

Dans son allocution de bienvenue, la Ministre de la Planification et de la Prospective a réaffirmé l'engagement du Gabon : « Le Gabon réaffirme, avec ses partenaires, une conviction simple : des données fiables, accessibles et transparentes sont indispensables pour mieux comprendre nos réalités, éclairer nos décisions et accélérer la transformation de nos économies et de nos sociétés ».

Madame Mvono a également souligné l'urgence du contexte : « Notre rencontre intervient à un moment où nos États doivent faire face à de nombreux défis : incertitudes économiques, vulnérabilité aux chocs extérieurs, emploi des jeunes, inégalités, transition numérique et changement climatique. Pour y répondre, nous devons décider plus rapidement, mieux cibler nos actions et rendre compte avec clarté des résultats obtenus ».

La statistique, un outil de gouvernance

Pour la Ministre, la statistique dépasse désormais le cadre technique : « La statistique n'est plus simplement une activité technique. Elle éclaire nos choix, permet d'évaluer l'action publique et renforce la confiance entre l'État et les citoyens. Gouverner efficacement, c'est disposer au bon moment de données fiables, accessibles, compréhensibles et traçables, afin d'agir avec justesse. Et veiller à ce que personne, ni aucun territoire, ne soit laissé de côté », a-t-elle conclu.

Cet atelier de cinq jours réunit des experts statisticiens, informaticiens et planificateurs venus des six pays de la CEMAC.