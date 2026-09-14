Ile Maurice: Navin Ramgoolam met en garde contre les manipulations de voix

14 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Après sa participation aux célébrations nationales de Ganesh Chaturthi au Shri Ganesh Mandir de Bois-Chéri, ce lundi 14 septembre, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est monté au créneau face à la polémique provoquée par la bande sonore versée dans le dossier Mamy Ravatomanga. Interrogé par la presse sur la démission de son Senior Adviser, Jean Karl Berty Elysée, il s'en est pris à ceux qu'il accuse de vouloir déstabiliser la Financial Crimes Commission (FCC).

Pour le chef du gouvernement, le timing de cette bande sonore mérite d'être examiné de près. Il estime que l'objectif pourrait être de détourner l'attention des enquêtes actuellement menées par la commission. «Lapopulasion bizin konpran. Se enn metod mafia ki zot pe servi. Nou konn bien ki sistem MSM inn servi pendant diz-an. Planting, intimidation, reprezay. Apre fer tou kalite prose ar ou. Nou finn trouv tousa-la. Sa sistem MSM. Li dan zot ADN

Navin Ramgoolam a également affirmé que cette affaire doit être replacée dans un contexte plus large, celui des tentatives présumées de manipulation de contenus audio. «Zot pe fer tou pou destabiliz FCC. Poz ou kestion kifer. Kifer zot anvi aret bann lanket lor bann krim ki zot inn fer ek lor bann trafikan ladrog? Se sa ki zot pe rode.»

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Le Premier ministre a ensuite fait référence à Paul Bérenger et à des précédents concernant des voix attribuées à des personnalités politiques. «Paul Bérenger li ti demann pran sanksion. Kan li ti dan gouvernman, linn vinn dir li sa. Monn demann Karl, li ti dir ki sa li fos. Deza inn manipil lavwa. Lavwa Bérenger mem ti manipile**.**»

Cette affirmation de Navin Ramgoolam intervient alors que la question de l'intelligence artificielle et de la falsification de contenus audio est au centre des interrogations autour de l'enregistrement remis à la FCC.

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