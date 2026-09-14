Ile Maurice: Deux vols signalés, des biens d'une valeur de Rs 900 000 emportés

Deux cas de vol, pour un montant total de Rs 900 000, ont été signalés à Goodlands et à Terre-Rouge. Dans le premier cas, des meubles et des appareils électroménagers ont été emportés d'une maison appartenant à une Mauricienne installée en Belgique. Dans le second, du matériel et des équipements destinés à une maison en construction ont disparu.

Une maison cambriolée à Goodlands

Un habitant de Petit-Bel-Air âgé de 66 ans a rapporté un cas de vol au poste de police de Goodlands, le samedi 12 septembre vers 15 h 55. Dans sa déposition, il indique que plusieurs biens appartenant à sa fille, qui se trouve en Belgique depuis deux ans, ont été volés dans la maison de la NHDC de Cottage de cette dernière, à Goodlands. Le vol aurait été commis entre 8 h 30 le 30 mai et 10 h 30 le 12 septembre.

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Les voleurs auraient brisé la vitre d'une fenêtre en aluminium pour accéder à la cuisine. Six chaises en bois, une table, quatre fauteuils de salon bleus et verts, un téléviseur Samsung de 25 pouces, une machine à laver, une petite table en verre et un climatiseur figurent parmi les objets emportés. De plus, trois portes en aluminium, un réfrigérateur, un four à micro-ondes, un ventilateur, deux chaînes en or sans pendentif, une statue de Bouddha, deux bonbonnes de gaz ainsi que dix vêtements ont également été déclarés volés. La valeur totale des biens est estimée à Rs 700 000. La maison n'est pas assurée et la cour n'est pas clôturée. Elle ne dispose pas non plus de caméras de surveillance et n'est pas couverte par une caméra du réseau Safe City. Le père de la propriétaire, qui veille à l'entretien de la maison durant l'absence de sa fille, a signalé le vol. Une enquête policière est en cours.

Du matériel volé dans une maison en chantier

À Terre-Rouge, un retraité de 77 ans, résidant à Port-Louis, a également rapporté un cas de vol à la police, le dimanche 13 septembre vers 14 h 04. Les faits se seraient produits entre le 9 septembre et le 13 septembre dans sa maison en construction située à Maulana Abdul Rashid Nawab Street, Terre-Rouge. Selon sa déposition, la porte d'entrée principale aurait été forcée.

Plusieurs outils et équipements ont été emportés, notamment une perceuse sans fil, une meuleuse électrique, trois seaux de peinture de 20 litres, trois luminaires, une machine à laver et une table à manger. Sans compter un lit métallique King size avec matelas orthopédique, plusieurs prises et fils électriques, cinq climatiseurs, une trentaine de carreaux muraux mesurant environ 5 pieds chacun, cinq interrupteurs gris ainsi qu'une échelle qui figurent également parmi les objets volés. Le montant du préjudice est estimé à Rs 200 000. La propriété n'est pas assurée et la cour ne dispose pas de caméras de surveillance.

Les deux cas font l'objet d'une enquête policière.