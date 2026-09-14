Ile Maurice: Navin Ramgoolam plaide pour une société plus unie et harmonieuse

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et son épouse, Veena, ont participé ce lundi 14 septembre aux célébrations nationales de la fête de Ganesh Chaturthi à Bois-Chéri. Dans son discours, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de préserver l'unité nationale et de continuer à renforcer les liens entre les différentes communautés du pays.

Il a notamment évoqué les nombreuses fêtes religieuses célébrées à Maurice, qui constituent autant d'occasions de rassembler les Mauriciens de toutes origines. Il a cité en exemple le pèlerinage au tombeau du Père Laval, qui réunit chaque année des personnes issues de toutes les communautés. Le Premier ministre a également rappelé les valeurs associées au dieu Ganesh, notamment la sagesse et l'intelligence. Des valeurs qui, selon lui, peuvent inspirer tout un chacun dans sa vie quotidienne, et contribuer à bâtir une société plus unie et harmonieuse.

Devant un parterre composé de plusieurs ministres de son gouvernement, dont la Première ministre adjointe, Arianne Navarre-Marie, la ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, et le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, Navin Ramgoolam a également mis en garde contre les «pyromanes» qui tentent par tous les moyens de briser l'harmonie qui existe entre les différentes communautés du pays.

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De son côté, le ministre des Arts et de la culture, Mahend Gondeea, a souligné les efforts du gouvernement en vue de faire inscrire la danse traditionnelle Jakri au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.