Ile Maurice: Maurice entend renforcer son accès au marché chinois

Maurice entend renforcer son accès au marché chinois tout en poursuivant la diversification de ses sources d'approvisionnement alimentaire à la suite de la participation du ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, au Salon international de l'alimentation (SIAL) de Guangzhou, qui s'est tenu du 3 au 5 septembre en Chine.

Le SIAL Guangzhou constitue une importante plateforme internationale de rencontres entre professionnels de l'industrie agroalimentaire. L'événement réunit des producteurs, exportateurs, importateurs, distributeurs, détaillants et autres acteurs du secteur. L'édition 2026 a rassemblé quelque 1 500 exposants et des milliers de professionnels venus d'une cinquantaine de pays et régions.

En marge du salon, le ministre Sik Yuen a eu des échanges bilatéraux avec des représentants de plusieurs pays participants, notamment l'Égypte, l'Inde, la Pologne, l'Argentine et la Turquie, ainsi qu'avec des organismes de promotion du commerce. Ces rencontres ont permis de présenter la stratégie de Maurice en matière de diversification de son approvisionnement alimentaire et d'explorer de nouvelles possibilités commerciales et d'accès aux marchés.

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Le ministre a également rencontré le responsable de SIAL Chine ainsi que des membres de la haute direction de l'équipe organisatrice. Les discussions ont notamment porté sur la possibilité d'assurer une présence structurée de Maurice lors d'une prochaine édition du SIAL. Une telle participation permettrait aux producteurs et exportateurs mauriciens de présenter leurs produits et de nouer des contacts directs avec des importateurs, distributeurs et détaillants chinois. La possibilité de mettre en place, à travers Maurice, une initiative axée sur l'accès des produits africains aux marchés internationaux a également été évoquée.

Pour Michaël Sik Yuen, une présence accrue des entreprises mauriciennes dans les grands salons internationaux est essentielle pour leur permettre d'identifier de nouveaux débouchés et de renforcer leur présence à l'étranger. «Il est très important que les entreprises mauriciennes participent à ce genre de salon. Nous avons ici des produits typiquement mauriciens, comme le thé de moringa et les biscuits de manioc, ainsi que nos produits alcoolisés, qui peuvent trouver de nouveaux débouchés commerciaux en Asie», a déclaré le ministre.

Il a également insisté sur le caractère réciproque des échanges commerciaux entre Maurice et la Chine. «C'est une circulation dans les deux sens : les produits mauriciens seront davantage disponibles en Chine et, parallèlement, nous aurons accès à davantage de produits chinois», a-t-il expliqué, ajoutant que l'Economic Development Board devra travailler sur cette question.

Le ministre a par ailleurs tenu à répondre aux perceptions selon lesquelles les produits chinois seraient généralement de mauvaise qualité, estimant qu'il serait erroné de faire une telle généralisation. «Beaucoup de produits alimentaires que nous importons proviennent déjà de Chine et nous avons pu obtenir des prix très compétitifs», a-t-il souligné. Il a ajouté que la State Trading Corporation devra désormais entamer les procédures nécessaires concernant l'approvisionnement en produits supplémentaires.

La participation de Maurice au SIAL Guangzhou 2026 aura ainsi permis de promouvoir les produits locaux, mais également d'explorer de nouveaux partenariats commerciaux, de diversifier les sources d'approvisionnement alimentaire et d'ouvrir davantage de perspectives aux exportateurs mauriciens sur les marchés asiatiques.