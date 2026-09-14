Congo-Kinshasa: Beni - Une journée de deuil observée après le triple assassinat de Butanuka

Plusieurs activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi 14 septembre 2026 à Beni, au Nord-Kivu, en réponse à l'appel de la société civile qui a décrété une journée de deuil en mémoire des victimes du triple assassinat survenu vendredi dernier dans le quartier Butanuka.

La société civile, coordination urbaine de Beni, appelle par ailleurs les autorités à renforcer les mesures de sécurité afin de mieux protéger la population. Pour cette structure citoyenne, ces meurtres illustrent la persistance de l'insécurité dans la ville et nécessitent une réponse plus efficace des services compétents.

« Dans la ville de Beni, la vie humaine est de plus en plus banalisée alors que nous avons des autorités, nous avons des services qui, en principe, devraient arrêter cette hémorragie », a déploré Pépin Kavota, président de la société civile, coordination urbaine de Beni.

Il a également félicité la population qui a accompagné les victimes en observant cette journée de compassion en mémoire des disparus.

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Selon lui, les autorités doivent se mobiliser davantage pour mettre fin à ces tueries récurrentes.

« Pourquoi la ville peut-elle être remplie de sang chaque jour ? Nous avons comptabilisé beaucoup de morts. Il est temps que les autorités et la population conjuguent leurs efforts afin d'arrêter cette hémorragie », a poursuivi Pépin Kavota.

De son côté, la Police nationale congolaise (PNC) affirme avoir ouvert une enquête depuis vendredi afin d'identifier les auteurs de ce triple assassinat.

Cette journée de deuil a été marquée par un ralentissement de plusieurs activités dans la ville, en signe de solidarité avec les victimes et leurs familles.