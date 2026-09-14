Congo-Kinshasa: Les conditions de détention se détériorent dans les prisons de l'Ituri

L'accès à l'alimentation et aux soins médicaux demeure particulièrement préoccupant dans plusieurs établissements pénitentiaires de l'Ituri. Les détenus sont confrontés à d'importantes difficultés de prise en charge, ont rapporté des sources pénitentiaires lundi 14 septembre 2026.

La semaine dernière, cette situation a provoqué un mouvement de colère à la prison centrale d'Aru après le décès d'un détenu des suites d'une maladie. Selon des sources pénitentiaires, l'absence de subventions du Gouvernement central depuis plusieurs mois serait à l'origine de ces difficultés.

Graves problèmes de fonctionnement

La province de l'Ituri compte cinq prisons centrales, situées à Bunia, Aru, Mahagi, Mambasa et dans le territoire de Djugu.

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À la prison centrale de Bunia, plus de 2 300 détenus sont incarcérés, soit près de cinq fois la capacité d'accueil de l'établissement. Cette surpopulation carcérale est également observée dans plusieurs autres prisons de la province, compliquant davantage les conditions de détention.

Tensions après un décès à la prison d'Aru

La semaine dernière, un détenu est décédé des suites d'une maladie à la prison centrale d'Aru.

En réaction, plus de 190 détenus se sont soulevés et ont endommagé les portes ainsi que les fenêtres de l'établissement. La police est intervenue pour rétablir l'ordre en procédant à des tirs de sommation.

Selon des sources locales, un détenu aurait été tué au cours de cette intervention.

Des détenus dépendants de l'aide extérieure

Dans plusieurs établissements pénitentiaires de l'Ituri, les responsables disent ne disposer que de moyens limités pour assurer le fonctionnement des prisons.

Faute de ressources suffisantes, de nombreux détenus dépendent du soutien de leurs familles pour se nourrir et accéder aux soins médicaux. Ceux qui ne bénéficient pas d'un appui familial vivent dans des conditions particulièrement difficiles.

Pour survivre, ils comptent souvent sur l'assistance ponctuelle d'organisations caritatives, des églises ainsi que de certaines organisations nationales et internationales.

Un appel au Gouvernement central

Face à cette situation, les autorités pénitentiaires appellent le Gouvernement central à débloquer les subventions nécessaires afin d'améliorer les conditions de détention dans les prisons de l'Ituri et de garantir une meilleure prise en charge des détenus.